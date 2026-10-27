Se dio a conocer que Coyote vs. Acme podría buscar una nominación al Oscar 2027 en la categoría de Mejor Película Animada.

La productora independiente Ketchup Entertainment envió la película para que sea considerada entre las cinco cintas que aspiren a una estatuilla dorada de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

El anuncio ha generado emoción de los fans de Coyote vs. Acme que siempre han mostrado apoyo a la cinta dirigida por Dave Green.

Coyote vs. Acme (Warner Bros.)

Coyote vs. Acme buscaría nominación al Oscar 2027 tras su éxito en taquilla

De ser un proyecto casi archivado de forma definitiva por Warner Bros. Discovery, ahora la película Coyote vs Acme podría estar nominada a los Oscar 2027.

Tras el éxito que tuvo en salas de cine, recaudando más de 130 millones en taquilla mundial, Ketchup Entertainment hará campaña Coyote vs. Acme con el objetivo que sea seleccionada por la Academia.

Coyote vs. Acme (Warner Bros.)

Sin embargo, habrá que esperar a la resolución, ya que existen elementos para que la cinta no sea elegible en la categoría de Mejor Película de Animación.

Coyote vs. Acme cuenta con un formato híbrido de acción real y animación.

Por lo que ese sería un obstáculo debido a que la Academia pide que al menos el 75% de la película se constituya de animación para ser considerada.

Ante tal escenario, las opciones Coyote vs. Acme podría tener como opción la categoría de Mejor Guion Adaptado.

Los nominados a los premios Oscar 2027 serán anunciados el 21 de enero 2027 y ahí se conocerá el destino de Coyote vs. Acme.