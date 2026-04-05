La actriz Amy Madigan podría no retomar su papel en la precuela de La hora de la desaparición, pese al enfoque en su personaje.

El nuevo proyecto, titulado provisionalmente “Gladys”, explorará el origen de la antagonista interpretada por Amy Madigan, figura clave del éxito reciente en taquilla y premios.

La producción, escrita por Zach Cregger y Zach Shields, busca expandir el universo narrativo que sorprendió al género de terror en 2025.

Precuela de La hora de la desaparición genera dudas sobre el elenco por Amy Madigan

Aunque la precuela de La hora de la desaparición gira en torno a la Tía Gladys, no existe confirmación oficial sobre la participación de Amy Madigan, lo que ha generado incertidumbre entre seguidores.

La actriz ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su interpretación, consolidando al personaje como uno de los más impactantes del cine reciente.

La tía Gladys, personaje de la película Weapons (Internet)

El filme original superó los 270 millones de dólares en taquilla global, convirtiéndose en un fenómeno inesperado dentro del género de terror contemporáneo.

La decisión de desarrollar una precuela responde al interés de explorar el pasado del personaje y su transformación en la figura central de la historia.

Sin embargo, la narrativa podría centrarse en una versión más joven de Gladys, lo que abriría la puerta a un recast en el papel.

Hasta el momento, se ha confirmado la participación del equipo creativo original, con Zach Cregger liderando el desarrollo del guion junto a Shields.

El proyecto continúa en fase de desarrollo y se espera que en próximos meses se anuncien más detalles sobre el elenco y la fecha de producción.