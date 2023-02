Al parecer James Cameron no tiene nada de humilde, pues ya se le subió al director y cree que Avatar 2 se merece el Oscar 2023 a ¡Mejor Película!

James Cameron -de 68 años de edad- está más que contento por el éxito de Avatar 2, tanto que ya es la tercera película más taquillera en la historia del cine.

Lo que ha hecho que el director de cine James Cameron crea que su película Avatar 2 se debe llevar el premio de la noche en los Oscar 2023.

En entrevista para el Time, el director de cine James Cameron opina que Avatar 2 se merece el Oscar 2023 a Mejor Película.

Lo cual haría que Avatar 2 se llevará el gran premio de la noche en los Oscar 2023, pero ¿por qué James Cameron lo dice?

James Cameron no solo se le ha subido, sino también acusa a La Academia quien es la organización encargada de los premios Oscar 2023 de elitista.

Razón por la que también James Cameron asegura que los Oscar han perdido su audiencia de forma abrasadora.

Debido a que James Cameron argumenta que desde hace años no gana una película popular en la categoría de Mejor Película.

Lo que expresó James Cameron como una queja en los parámetros de La Academia, y dijo que no hay forma objetiva de decir que Tár es mejor que Avatar 2, y con ello su película debería ganar.

“¿Cómo comparas Tár con Avatar? ¿Cómo juzgas cuál es mejor? Es claramente ridículo. Creo que es un poco elitista en el sentido de que, al menos no deberían desconcertarse a medida que bajan los números de audiencia. Ha pasado mucho tiempo desde que una película popular ganó como Mejor Película. Por experiencia, es mejor ganar que no ganar. Es mejor ser nominado que no nominado, sin importar cuánto quieras intelectualmente discutir todo el asunto”.

James Cameron