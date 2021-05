Las peores series geek de 2019

2019 también nos dejó varia series no cumplieron con la expectativa, quedando cortas a pesar de su intento por capturas a las audiencias. Es por ello que vale la pena recordar a las peores series geek del año que está por terminar.

Como su nombre lo indica, esta lista se comprende sólo de series de ciencia ficción y fantasía (sean animadas o live-action); por lo que otros géneros quedarán excluidos, no porque no tengan malos shows, sólo no se adecuan al concepto.

Sin más, aquí los dejamos con las que creemos son las 5 series geek más decepcionantes del año.

Game of Thrones

Una clase maestra de cómo acabar con una de las mejores series de la historia. Toda la temporada 8 de 'Game of Thrones' se mantuvo entre lo malo y regular, con algunos chispazos; sin embargo, el anticlimático final fue lo que acabó de matar al show.

Saint Seiya de Netflix

Otra muestra de cómo los occidentales, sobretodo los productores de Estados Unidos, no saben cómo adaptar una obra japonesa. El 'Saint Seiya' de Netflix estuvo mal en todos los sentidos, desde la animación hasta la narrativa, sin olvidar el pésimo doblaje latino.

Batwoman

Tratando de repetir el éxito con 'Supergirl', The CW se arriesgó con 'Batwoman'; lamentablemente el show es lo peor que ha salido del "Arrowverso". Ha sido catalogada de aburrida, con guiones mal escritos y con un mal desarrollo del personaje de Kate Kane.

Black Mirror

El ejemplo perfecto de cómo una fórmula se puede desgastar a la larga. 'Black Mirror' sólo tuvo tres episodios en esta temporada, de los cuales dos fueron despreciados por fans y críticas, mientras que el otros simplemente fue intrascendente.

The I-Land

No todo lo que hace Netflix es oro y este año quedó más que comprobado. 'The I-Land' es la serie peor calificada del servicio de streaming, con una trama que trató de copiar a 'Lost'; pero que falló en todos lados, entregando un producto mal hecho y sin alma.