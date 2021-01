Netflix estaría desarrollando una serie de 'The Elder Scrolls'

De acuerdo con reportes, Netflix estaría en negociaciones con Bethesda y Microsoft para desarrollar una serie de 'The Elder Scrolls'.

Los videojuegos definitivamente son la nueva fuente de inspiración de las productoras de cine y televisión; un nuevo rumor indica que Netflix estaría planeando desarrollar una serie de 'The Elder Scrolls', por lo que ya se habría puesto en contacto con Bethesda y Microsoft.

De acuerdo con Daniel Richtman, insider de la industria, la intención de Netflix es hacer de 'The Elder Scrolls' una franquicia igual de importante y grande como 'The Witcher', la cual catapultó su popularidad luego del estreno de su show en la plataforma.

La trama mostraría varios de los lugares y personajes icónicos de Tamriel (mundo ficticio donde ubican los videojuegos), centrándose sobretodo en la región de Skyrim, que es la más conocida gracias al título homónimo lanzado para distintas plataformas.

The Elder Scrolls Online Bethesda

'The Elder Scrolls' de Netflix no sería la única serie de un juego de Bethesda

Como mencionamos, la serie de 'The Elder Scrolls' de Netflix debe de tomarse como un rumor, pues aunque Daniel Richtman es relativamente confiable en estos temas, hasta el momento ni la plataforma ni Bethesda ni Microsoft han hecho una declaración al respecto.

Además hay que tomar en cuenta que 'The Elder Scrolls' no sería la única serie basada en un juego de Bethesda, no olvidemos que ya se prepara un programa de 'Fallout', aunque de parte de Amazon Prime Video, no de Netflix.

De hecho, esto último hace dudar aún más que veamos al mundo de Tamriel en un show live-action, pues es probable que Amazon posea alguna especie de trato exclusivo con la desarrolladora para explotar sus franquicias en películas y series.

Por lo pronto, habrá que esperar para que alguno de los supuestos involucrados confirme o desmienta este rumor; por lo pronto Netflix ya está involucrada en otro programa basado en videojuegos, nos referimos a los shows animados y live-action de 'Assassin's Creed'.

Con información de Screen Rant.