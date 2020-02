VIDEO: Horacio Villalobos reveló que odiaba La Academia por ser un “prostíbulo de 3 pesos”

En entrevista para Yordi Rosado el periodista de espectáculos señaló que antes de ser parte del juez fue una de las personas más críticas del programa

El domingo 23 de febrero llega a su fin ‘La Academia’, un programa que se ha caracterizado por las constantes polémicas que rodean las actuaciones de los concursantes.

A días de su último programa, Horacio Villalobos reveló que odiaba al programa de canto de TV Azteca, ya que le parecía que era un “prostíbulo de 3 pesos”.

En entrevista en el programa radiofónico de Yordi Rosado el periodista de espectáculos señaló que antes de entrar al proyecto era uno de los más críticos y se refería a él como “ La Nacademia ”.

“Yo la odiaba con toda mi alma, La Nacademia, la odiaba con toda mi alma” Horacio Villalobos

Villalobos -que ha fungido como juez en dos generaciones- señaló que uno de los grandes problemas de ‘La Academia’ es que paso por muchas manos, lo que llevó a convertirse el programa en un espectáculo que pasaba de todo dejando de lado el canto.

“Por muchas manos ha pasado La Academia. Pasó por manos que convirtieron La Academia en un prostíbulo de tres pesos con ring de box, que trataba de todo menos de cantar” Horacio Villalobos

De acuerdo con el periodista, en un principio se negó a participar porque no quería ser parte de un espectáculo. Sin embargo, al conocer los nombres de los jueces que estaban contemplados aceptó la invitación.

“Cuando a mí me contrataron yo dije: ‘Para gatadas no me voy a prestar. De entrada ¿quién va a ser el jurado? No pues que va a ser Edith Márquez, Arturo López Gavito y tú’ entonces dije Acepto” Horacio Villalobos

Horacio Villalobos detalló que la producción de Ángel Aponte pudo revivir el proyecto de ‘La Academia’, convirtiéndose en un programa de primer nivel donde todo es “limpio y transparente”.

“Aquí todo ha sido transparente, limpio. Ahora cambió mi percepción de La Academia, pero sí hubo un momento que cayó en manos de otros productores que la mataron” Horacio Villalobos

En este sentido el periodista de espectáculos señaló que en ningún momento sus opiniones han sido manipuladas , ya que la producción les ha dado libertad de expresarse libremente.

“Respetan nuestras críticas, porque me ha tocado trabajar en otros realities donde quieren, de alguna manera, coaccionarte los productores para que tú votes por tal o cual persona, porque tienen un compromiso con la empresa" Horacio Villalobos

Gracias al trabajo que Horacio Villalobos vio en la primera generación en la que participó, cuando le propusieron volver a ser juez de 'La Academia' él aceptó de inmediato.