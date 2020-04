Muere por coronavirus Adam Schlesinger, fundador del grupo Fountains of Wayne

El músico falleció por complicaciones al virus del coronavirus Covid-19.

Adam Schlesinger, fundador y compositor del grupo de rock Fountains of Wayne falleció este miércoles a causa de complicaciones relacionadas con el coronavirus Covid-19. Tenía 52 años de edad.

Schlesinger es recordado por su trabajo como bajista y compositor en su banda de rock, que alcanzó con éxito a inicio de la década antepasada con el tema “Stacy’s Mom”.

Además de su éxito con su grupo de rock, Adam colaboró en innumerables bandas sonoras de películas, programas de televisión y teatro.

Entre sus trabajos más destacados se encuentra la banda sonora de la película “That Thing You Do”, estelarizada por Tom Hanks, misma que le valió una nominación al Premio de la Academia.

El artista también colaboró en bandas sonoras de cintas como “Loco por Mary” y “Me, Myself and Irene”, entre otras.

Apenas a principios de esta semana, el músico había sido hospitalizado en una clínica de Nueva York, tras dar resultado positivo de coronavirus y con un pronóstico grave.

Luego de ser sedado y ser colocado en un respirador, la salud del bajista se agravó hasta que perdió la batalla contra la enfermedad.

Personajes como el actor Tom Hanks, sobreviviente al coronavirus y que participó en la cinta “That thing you do”, recordaron a Adam como una “maravilla”.