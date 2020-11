El cantante puertorriqueño reveló que sí hay planes para que haya una colaboración con el grupo de K-Pop.

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, se encuentra promocionando su tercer disco del 2020 ‘ El último tour del mundo ’.

Bad Bunny ha colaborado con grandes artistas como Cardi B, Becky G, Daddy Yankee y la más reciente fue con la cantante española Rosalía. Sin embargo dejo la puerta abierta para que en un futuro pueda trabajar con más famosos, incluido la agrupación de K-Pop BTS.

En una reciente entrevista con The Rundown, el famoso puntualizó que existe una condición para una posible colaboración con la banda.

Durante el video, Bad Bunny detalló que por el momento no puede trabajar con ellos ya que no baila lo suficiente como el grupo surcoreano, por lo que tenía que practicar para mejorar sus pasos de baile.

“Sé bailar, pero no como BTS... Cuando aprenda a bailar cómo BTS, voy a colaborar con ellos" Bad Bunny

En ese momento el artista realizó algunos bailes tratando de imitar las coreografías de la banda de K-Pop.

En su entrevista con Erin Lim el cantante se mostró muy feliz con su nuevo disco ya que es algo completamente diferente.

"Estoy muy contento con este nuevo proyecto. Es más música para mi gente, algo diferente a YHLQMDLG. Creo que trabajé en él los últimos ocho meses durante la cuarentena. Después de que lancé YHLQMDLG empecé a trabajar en El último tour del mundo" Bad Bunny

En su conversación, Bad Bunny también mostró su apoyo a Harry Styles , por las críticas que recibió por usar un vestido para la portada de la revista Vogue. En ese sentido el famoso detalló que cada uno se puede vestir como quiera.