Tefi Valenzuela compartió su opinión y su sentir sobre el anuncio de la libertad condicional por tres años de Eleazar Gómez

A través de su cuenta oficial en Instagram la modelo y cantante Tefi Valenzuela compartió su opinión y su sentir sobre el anuncio de la libertad condicional por tres años de Eleazar Gómez, quien aceptó su culpabilidad durante el juicio.

En el video Tefi Valenzuela comentó que compartía esta información sobre la determinación del juez debido a que varias personas le habían estado preguntando, y es que varias personas creyeron que asistía a “una audiencia de revisión de medidas cautelares”.

Sin embargo, la modelo dijo que “había otras solicitudes” las cuales tenía que atender; sobre la libertad condicional de Eleazar Gómez, Tefi Valenzuela dijo en primer lugar lo que ella ganó la declaración del juez.

“Nadie va poder poner en tela de juicio mi demanda, ni lo que yo declaré, ni mi verdad, porque al fin en honor a la verdad, Eleazar aceptó su culpabilidad”. Tefi Valenzuela

Asimismo, la famosa, Tefi Valenzuela, comentó que para otorgarle la libertad condicional de tres años, tiempo durante el cual el actor también tendrá que asistir a terapia, este tuvo que aceptar los cargos de los que se le acusaban.

Tefi Valenzuela acepta decisión del juez

Sobre la sentencia que tendrá que cumplir Eleazar Gómez, Tefi Valenzuela dijo no querer comentar, pues aseguró haber dicho desde el principio “me iba a conformar con lo que el juez dijera, iba a acatar lo que él dijera”.

“No voy a decir lo que me parece justo o no me parece justo porque dije (...) iba a dejarlo a manos de la justicia, y si estas son las medidas que ellos consideraron, pues me va a tocar aceptarlas”. Tefi Valenzuela

Tefi Valenzuela invita a denunciar agresiones

Después de todo el tiempo y rumores sobre la demanda de Tefi Valenzuela, la famosa dijo no sentirse arrepentida, ya que cree que la justicia se llevó a cabo y ella confía y sabe lo que vivió.

“Simplemente decirles, estuvo bien denunciar, no me arrepiento por un minuto, sé que hice lo correcto, hoy se sabe que dije la verdad.” Tefi Valenzuela

Asimismo, Tefi Valenzuela invitó a todas las mujeres que son víctimas a denunciar pues esto sirve para dejar “precedentes y que no vuelva a pasarle a otras mujeres.”

Finalmente Tefi Valenzuela agradeció todo el apoyo que recibió y dijo que ella continuara “con mi vida, con mis sueños” actividades y proyectos.