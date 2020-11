La hija de Angélica Rivera revela que se contagió de coronavirus y que padeció bastantes síntomas.

Sofía Castro sorprendió a sus seguidores al revelar que había dado positivo a Covid-19. De acuerdo con la actriz ha tenido que lidiar con los síntomas de la enfermedad desde la semana pasada.

A través de un video en sus Instagram Stories, Sofía Castro puntualizó que cada día se siente mejor, pero señaló que el virus si le había afectado su estado salud.

Cada jueves la famosa comparte un nuevo video para su canal de YouTube, sin embargo esta ocasión fue diferente y le reveló a sus seguidores que si se ha mantenido alejada de las redes es porque dio positivo a la prueba de coronavirus.

"Hace un poquito más de una semana salí positiva a Covid-19. No lo había querido platicar, no lo había querido anunciar hasta sentirme un poco mejor” Sofía Castro

Sofía Castro detalló que sufrió de dolor de cabeza, calentura, náuseas, pérdida de apetito, olfato y gusto, además de dificultad para respirar.

“Sí estuve un poco malita, me dio calentura, me dio mucho dolor de cabeza, tenía muchas náuseas, no he podido comer mucho, la sensación de no poder respirar; la verdad sí tuve varios síntomas, me quedé sin olfato y sin gusto” Sofía Castro

Sofía Castro señaló que pese a que tuvo bastantes síntomas del Covid-19, la buena noticia es que ya estaba oxigenando bien y se sentía mejor.

“La sensación de no poder respirar es muy fea, pero gracias a Dios, conforme van pasando los días me voy sintiendo mejor y va disminuyendo esa sensación... En 15 días espero estar al 100 porque haber pasado por esto es muy fuerte” Sofía Castro

También agradeció que no tuvo que ir a ningún hospital.

“Gracias a Dios no tuve la necesidad de ir a ningún hospital, me quedé en casa. Gracias a Dios estoy de la mano de un doctor que me dijo que son 15 días de cuarentena” Sofía Castro

En su video la hija de Angélica Rivera pidió a las personas ser empático y no criticar a las personas que han salido contagiadas ya que a cualquiera le puede pasar. En ese sentido puntualizó que ella había tomado todas las medidas y al final dio positiva.

“Todos estamos expuestos por más que nos cuidemos, por más que seamos responsables... Y yo a veces hasta exageraba con el tapabocas, caminaba con el spray de desinfectante, como que trataba de tener todas las precauciones y al final salí positiva” Sofía Castro

Sofía Castro destacó que se ha encontrado aislada y que afortunadamente su novio dio negativo, por lo que no lo ha podido ver y aunque lo extraña detalló que lo más importante en este momento es seguir con las recomendaciones de los médicos.

“Tengo casi nueve días de no verlo y lo extraño mucho, pero todo sea por protegernos, por cuidarnos” Sofía Castro

La actriz detalló que la próxima semana tiene un compromiso muy importante por lo que espera estar bien para poderlo realizar. Antes de finalizar el video la actriz pidió a sus seguidores ser más solidarios.

“Todo el mundo está expuesto, hay que bajar el hate, hay que bajar los comentarios negativos, porque no sabemos dónde podemos agarrar el virus y lo que más necesitamos como mundo y humanidad es estar juntos, tener mucho amor y empatía por el otro” Sofía Castro