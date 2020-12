La actriz, Rossana Nájera había tomado un descanso de su carrera de actriz para viajar y crear contenido en su canal de YouTube.

Luego de cuatro años de haber perdido exclusividad en Tv Azteca , Rossana Nájera volvió a las instalaciones de la televisora para ser entrevistada en el programa “Ventaneando”, ahí habló sobre los retos que le trajo el 2020 y sus planes en la actuación para el 2021.

Debido a que Rossana Nájera decidió darle un descanso a su carrera de actriz , comenzó a viajar para tener contenido en su canal de YouTube, sin embargo, la pandemia ha afectado algunos de sus planes.

En el tiempo en el que se dedicó a viajar, la protagonista de “Prohibido Amar”, también reflexionó sobre su vida y en “dónde quería estar parada” , así Rossana Nájera vivió un tiempo en Madrid, España , donde comenzó un curso de actuación, el cual se vio interrumpido con la propagación del Covid-19.

Rossana Nájera confesó que al entrar a las instalaciones de Tv Azteca su inquietud por la actuación regresó, por lo que sí considera continuar con su carrera en la televisión.

“Ya me acordé de la plenitud que yo sentía cada vez que venía, que entraba yo a un foro. Quiero regresar sí, sin duda, lo que pasa es que cuando me fui a Madrid, el año pasado, dejé todo, entonces creo que tengo que volver a retomar todo”. Rossana Nájera

La actriz mencionó que deberá buscar hasta manager, porque también le dio las gracias al retirarse de su profesión. Asimismo, Rossana Nájera indicó que a partir de enero de 2021 irá a castings , siempre y cuando haya oportunidad.

Rossana Nájera desconoce por qué terminó su relación con Christopher Esqueda

Para Rossana Nájera el 2020 no ha sido un año del todo fácil, ya que no nada más tuvo que regresar a México, si no que terminó la relación que mantenía con el fotógrafo Christopher Esqueda.

A pesar de que romper un noviazgo puede ser difícil de enfrentar, la famosa reconoció que “todo es perfecto” y así tenía que suceder. No obstante, Rossana Nájera reveló que no termina de entender cuál fue el motivo por el que terminó con Christopher Esqueda.

“Si me preguntan a grandes rasgos podría yo decir tal vez que la diferencia de edad hace que veamos la vida con madurez desde un punto diferente y pues eso no es ni su culpa ni la mía”. Rossana Nájera