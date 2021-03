"Lo que se vivió fue sublime", asegura Despierta América a nombre de Frida Sofía; niega que fuese una farsa la reconciliación con Alejandra Guzmán.

Luego de que Frida Sofía y Alejandra a Guzmán protagonizaran titulares por su reconciliación en una reciente transmisión en vivo del programa Despierta América, equipo de la rockera aseguró que la polémica joven y su madre ya sostenían conversaciones por lo que no fue su primer reencuentro. En ese sentido se culpó a Frida de armar un teatro que incluyó falsas lágrimas para promover su regreso a la escena musical .

Al respecto, Frida Sofía envió un comunicado, compartido por la cuenta de Instagram de Despierta América, para negar que la reconciliación con su madre Alejandra Guzmán haya sido utilizada para beneficiarse así misma ni generarle rating al matutino.

“Es irresponsable, por parte del equipo de la señora Alejandra Guzmán, acusar amarillismo o sensacionalismo cuando lo único que se vivió el pasado viernes fue sublime entre madre e hija, que no solo conmovió a los que estuvimos presentes y lo vivimos en carne propia, también a la audiencia que por un largo tiempo ha deseado que Alejandra y Frida limen sus asperezas”, cita el comunicado compartido por el programa Despierta América.

El programa de Univisión se deslinda de lucrar y manipular con la reconciliación entre madre e hija; como prueba de ello aclaran que no se usó en ningún momento el teléfono de Frida Sofía para contactar a ‘La Guzmán’ ya que la joven no cuenta con plan de llamadas internacionales y aseguran Alejandra sabía que hablaría con su hija en vivo por lo que tuvo la oportunidad de negarse y no lo hizo .

“Si bien es cierto que madre e hija tienen que sanar sus heridas y reencontrarse en privado, también es justo no culpar a nadie de lo acontecido el pasado viernes en el show ya que todo el equipo de Despierta América no solo fue impecable en todo momento sino mostró una profunda solidaridad, cariño y respeto a Frida y Alejandra quien tuvo la oportunidad de no contestar la llamada cuando la producción del control room si ese hubiese sido su deseo, se hubiese respetado” Frida Sofía y Despierta América

Finalmente, Despierta América asegura que su misión es crear unión y armonía por toque no se buscó lucrar con el momento así como tampoco lo hizo Frida, quien sí ha recibido ofertas económicas y de portadas de revista por este tema pero que ella siempre rechazó.

“Acusar con un comunicado agresivo, despectivo y poco profesional culpando a la producción y a la misma Frida es un acto falto de ética y respeto" Frida Sofía y Despierta América

Frida Sofía y Alejandra Guzmán se reconciliación en vivo

El pasado viernes 19 de marzo, Frida Sofía asistió al programa Despierta América donde reveló haber tenido su primero encuentro telefónico con Alejandra Guzmán el día de su cumpleaños por lo que poco a poco estaban limando asperezas.

Posteriormente, con el consentimiento de Frida Sofía, llamaron a Alejandra Guzmán, quien confirmó que había estado en contacto con su hija, a quien llamó su persona favorita así como del claro que no quiso hablar de la reconciliación porque no eran necesarias las cámaras.