La vedette concedió una entrevista al matutino de Televisa, pero al recargarse una silla terminó en el piso.

Niurka Marcos sufrió una aparatosa caída en plena entrevista para el programa Hoy. Las cámaras del matutino captaron el momento en el que la famosa terminó en el piso.

A pesar de lo terrible del accidente la famosa se lo tomó con humor e incluso pidió al reportero si le podía mandar el video para compartirlo en sus redes sociales.

Niurka concedió una entrevista al programa Hoy donde fue cuestionada sobre las cirugías plásticas, pero antes de poder contestar la cantante sufrió una fuerte caída que preocupó a los asistentes.

El momento fue captado por las cámaras del matutino y a pesar del susto que se llevó, la vedette se puso de pie y continúo con la entrevista. Pero con su sentido del humor que la caracteriza le pidió al reportero que le pasará el video para poderlo compartir en sus redes sociales.

“Por favor el TikTok ese me lo mandas. Es que me dijeron que tenía tres patas que tuviera cuidado y yo de necia me senté en la puta silla, ahora bien concentrada voy a controlar la silla” Niurka

Durante el programa Hoy también habló las cirugías y aseguró que hay famosas que se han sometido ha varias cirugías porque son muy feas.

“Hay otras que hay que reconstruirlas porque son feas” Niurka

Cuando fue cuestionada sobre si se refería a Lucía Méndez , pero Niurka de inmediato señaló que no ya que la cantante era muy guapa sin embargo señaló que se arruinó con las cirugías.

Niurka asegura que Ninel Conde está muy acartonada

Ya en un encuentro con varios medios, la vedette habló sobre Ninel Conde y puntualizó que se encuentra disfrutando a su nuevo novio.

“Ninel no me va a pelar ahorita porque esta cogiendo rico con el macho ese, será un loco como están diciendo y todo, pero está buenísimo” Niurka

Niurka también arremetió contra Conde y aseguró que ya se encuentra muy acartonada.