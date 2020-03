VIDEO: Ninel Conde pide perdón a Juan Zepeda por haberlo enviado a la cárcel

Ninel Conde se arrepiente y pide perdón a su exesposo Juan Zepeda tras haberlo enviado a la cárcel por fraude y robo.

A poco de que surgieran fuertes rumores que aseguran Ninel Conde tiene un romance con el ex de Belinda, el cirujano plástico Ben Talei, 'El bombón asesino' se sincera y habla de sus exparejas así como de su estado civil actual. Incluso le pide perdón a Juan Zepeda.

Entrevistada por el equipo de Suelta la Sopa, la actriz aseguró encontrarse actualmente soltera y feliz por lo que no está buscando pareja; sin embargo, no se cierra a la oportunidad de conocer a una persona que pudiera convertirse en su equipo de vida.

Asimismo, pese a haber sufrido agresiones físicas y/o verbales por parte de algunas de sus exparejas, entre ellos Ari Telch, José Manuel Figueroa, Juan Zepeda y Giovanni Medina recuerda haber vivido grandes momentos junto a ellos.

De lo único que se arrepiente es de haber enviado a la cárcel a Juan Zepeda en 2015 por los delitos de robo y fraude .

“Cada uno de ellos ha traído aprendizaje en mi vida. Me hubiera encantado borrar la faceta legal que tuvimos mi ex esposo (Juan Zepeda) y yo, me hubiera encantado no hacerlo (enviarlo a la cárcel)” Ninel Conde. Actriz, cantante y bailarina

Confirmó que su decisión de recurrir a las autoridades fue por escuchar consejos de personas que prefiere no mencionar y considera que tal vez tomó una decisión equivocada.

“Fue un momento en el que hubo confusión y pues uno escucha consejos y cuestiones de... Tomas decisiones a lo mejor incorrectas... Me hubiera encantado acabar de una manera mucho menos violenta. Le pido perdón a Juan” Ninel Conde. Actriz, cantante y bailarina

Finalmente aseguró que alguna vez lo buscó para disculparse personalmente pero no hubo la oportunidad por lo que aprovecha las cámaras para hacerlo.

Sin más, acá el video de las sentidas declaraciones de Ninel Conde:

Cabe recordar que Ninel Conde y Juan Zepeda sostuvieron una relación de 7 años. Ellos se divorciaron en septiembre de 2013, a poco de que la artista se diera cuenta que el empresario le estaba robando. En su momento ella reveló que él le hacía firmar cheques en blanco que más tarde cobraba, dinero que transfirió a cuentas bancarias en el extranjero.