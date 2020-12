Tras rumores de separación, Michelle Renaud se muestra más enamorada de Danilo Carrera y le dedica emotivas palabras.

Michelle Renaud y Danilo Carrera se han convertido en una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. Actualmente la pareja se encuentra protagonizando la telenovela ‘Quererlo todo’.

Sin embargo una publicación de espectáculos señaló que la pareja se encontraba pasando por una crisis amorosa. Ante los rumores, la actriz desmintió los señalamientos de separación y aseguró que se encuentran muy enamorados.

A través de su cuenta de Instagram, la famosa le dedico un emotivo mensaje a su pareja en el que mostró que no hay ningún problema entre ellos.

¿Michelle Renaud y Danilo Carrera se separan?

La revista TV Notas asegura que Michelle Renaud y Danilo Carrera enfrentan algunos problemas como pareja. De acuerdo con la publicación la pareja se encuentra enfrentado una crisis amorosa y aunque se encuentran trabajando juntos ya no se quieren ver.

Ante estas declaraciones, la actriz envió un contundente mensaje en Instagram a su pareja, dejando claro que entre ellos todo va muy bien y que no hay una separación.

“Y un día me di cuenta que no tengo que hacer todo sola, que no tengo que ser fuerte todo el tiempo, que sí me puedo dejar apapachar y cuidar, que hay a quien le gusta mi versión más original de mí misma con todo lo que conlleva, que las risas curan todo y que el verdadero amor viene detrás de una gran complicidad, amistad y empatía” Michelle Renaud

Michelle Renaud continúo su publicación señalando que con Danilo Carrera son un gran equipo.

“Y que tenerte de equipo en esta vida es la mejor decisión que pude tomar. Te amo Danilo Carrea, gracias por despertarnos esta mañana, tus mensajes cursis y la pastichi. Me siento muy afortunada de ser tu equipo” Michelle Renaud

Sus palabras las acompaño con una fotografía en la que aparece la pareja muy feliz. Con su mensaje la actriz deja en claro que no enfrenta problemas con el actor y que se mantienen más unidos que nunca.