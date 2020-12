Por el Día de los Santos Inocentes, Maribel Guardia quiso hacerle creer a sus fans que se retiraba del espectáculo.

La actriz y cantante Maribel Guardia ha causado confusión entre sus seguidores y es que esta mañana, durante la emisión del programa Hoy, dio a conocer su supuesto retiro de los escenarios, anunció que dejó pensando a la audiencia y es que sus palabras pero sobre todo su actuar fue un poco fingido.

Fue Andrea Legarreta quien presentó la cápsula en la que Maribel Guardia dijo estar desilusionada y triste por los roces que ha tenido con algunos de sus compañeros del medio, razón principal por la que diría adiós al espectáculo.

“Ya son muchos años y creo yo que no es justo. Le doy gracias al público… Muchos años de esfuerzo y carrera. Todo llega a su fin y la vida misma no es para siempre”, dije con tono triste y música de violín de fondo.

Todo se trató de una broma por el Día de los Santos Inocentes

En esa ocasión a Maribel Guardia no se le dio la actuación y es que su tono fingido recordó al público que hoy 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes se presta para jugar bromas e incluso pedir dinero para pagarlo hasta el 2 de febrero.

Las reacciones no se hicieron esperar. La audiencia no le creyó ni una palabra: “Es una inocentada. Hay cosas más importantes como la muerte del maestro Armando Manzanero”, “Quién va a creerle si lo dice así”, “Ojalá los inocentes me hicieron el milagro y saliera del programa Andrea Legarreta”, “Cómo les gusta hacerle bromas a la gente y lo peor es que se las creen”, “Dan flojeras con sus bromas”.

Otros más reprocharon que Hoy no se concentrara en la muerte de Armando Manzanero y es que muchos no saben que el programa está grabado debido a que todos disfrutan de unos días de descanso por las fiestas decembrinas.