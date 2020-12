En un video Mariana Seoane confesó que tiene coronavirus y que por el momento es asintomática y no ha presentado ningún síntoma.

Mariana Seoane alarmó a sus seguidores al revelar que había dado positivo a Covid-19 por lo que permanecería aislada por unos días.

A través de sus Instagram Stories, la actriz compartió un video en donde reveló que tiene coronavirus, pero se encontraba asintomática por lo que había acudido a los foros de grabación.

La famosa también puso en alerta a sus compañeros, ya que se encuentra grabando la telenovela ‘ La suerte de Loli ’, manteniendo contacto con más actores y personal de producción.

¿Cuál es el estado de salud de Mariana Seoane?

En su video Mariana Seoane detalló que hasta el momento es asintomática, por lo que se había presentado a trabajar conforme a sus llamados.

Fue a través de las pruebas que se realizan constantemente a los actores que se encuentran activos, que la famosa pudo descubrir que tiene Covid-19.

“Bueno mi gente, les cuento que soy positiva al Covid-19, soy asintomática. Bendito sea Dios nos están haciendo pruebas todo el tiempo, ya me aislaron” Mariana Seoane

Mariana Seoane aprovechó su video en Instagram para pedirles a las personas que se cuiden, ya que destacó que lamentablemente hay varias personas que son asintomáticas y como no lo saben siguen saliendo, poniendo en riesgo a más personas.

“Bueno lo quiero compartir porque la gente que somos asintomáticos, pues nos sentimos perfectos, entonces no te quedas guardado en tu casa y es por eso que hay tanto asintomático y tanto Covid-19 en todas partes” Mariana Seoane

Mariana Seoane hace un llamado sobre la importancia del uso de cubrebocas

Mariana Seoane destacó que es importante el uso de cubrebocas, ya que las personas que se encuentran asintomáticas no pueden esparcir el virus.

“Cuento todo esto sobre todo para tomar conciencia, en verdad no salgan sin el cubrebocas… ¡eh, qué difícil todo esto, pero es verdad que lo tengo y no tengo síntomas, por un lado gracias a Dios que no tengo síntomas, pero por otro lado ahí está lo grave de todo esto: la propagación” Mariana Seoane

En este sentido la actriz detalló que en la semana se había realizado pruebas constantemente y fue hasta la del jueves que dio positiva.

“A pesar de que el lunes y martes me hice pruebas, pues bueno, ya jueves di positivo, entonces estense checando por favor, conciencia civil, yo lo comparto porque lo tenemos que decir y todos lo tenemos que saber, que bueno, no se confíen, no se confíen” Mariana Seoane

Antes de finalizar su video, Mariana Seoane reveló que su mamá también dio positivo a Covid-19, pero ella se encuentra en México por lo que pidió oraciones para que pronto puedan salir.

Actualmente la también cantante se encuentra en Miami, Florida, donde permanecerá aislada por unos días esperando que pronto pueda regresar a las grabaciones de la novela de Telemundo.

Hasta el momento la producción de ‘La Suerte de Loli’ no se ha pronunciado, por lo que se desconoce si más personas resultaron positivas.