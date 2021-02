Hace unos días Toñita declaró que Cynthia Rodríguez entorpeció su carrera como cantante; Jolette la defiende

Luego de que Toñita declarara que Cynthia Rodríguez entorpeció su carrera como cantante, las suposiciones y acusaciones tanto para ella como para la conductora titular de Venga la Alegría no han parado.

Entre las declaraciones más polémicas que hizo la ex-académica estuvo la de señalar a Jolette, otra de sus antiguas compañeras, afirmando que también habló de manera despectiva de Cynthia en su momento.

De acuerdo con las palabras de Toñita, también llamada “La Negra”, Jolette habría hecho declaraciones en contra de Cynthia Rodríguez para hacer ver que estaba recibiendo un trato especial por parte de ejecutivos.

En el programa de YouTube, Chisme No Like, donde comenzaron a salir todas estas acusaciones, Jolette fue entrevistada para dar su versión de la historia con relación a lo que Toñita dijo que habló hace años.

"Si yo no llegué a tener una carrera en esa televisora, fue porque yo no llegué a acuerdos en su momento. No fue por culpa de ella (Cynthia Rodríguez). Y ella es una mujer íntegra, es una mujer muy valiosa y es una dama" Jolette

A su vez, aseguró que Cynthia no era alguien que se aprovechaba de nada, pues todo lo que ha logrado a lo largo de su carrera, ha sido a través de su esfuerzo

Del mismo modo, insistió que no tiene nada en contra de Toñita, ni de ninguno de sus compañeros. De la primera dijo “Toñita me cae divino, es una tipaza”. La respeta, pero le extrañaba que, de haber ocurrido tal abuso en su carrera, no lo denunciaran en su momento.