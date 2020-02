¡Le dan la espalda! Rechazan conferencia feminista de Irina Baeva

Irina Baeva reveló a través de Instragam que planeaba ofrecer una conferencia feminista, sin embargo fue rechazada.

Mediante redes sociales Irina Baeva alzó la voz y reveló que estaba ilusionada de formar parte de "What a Woman Mx", donde la actriz rusa compartiría su conferencia el Arriba Eva el próximo 7 de marzo.

La bella y famosa actriz a través de Instragam confesó que su conferencia no fue del agrado de las personas, las reacciones en algunos sitios de internet no fueron las esperadas, pues no les pareció ver a Irina Baeva sobre un escenario.

Por lo que la directora del evento Paola Reyner habló con ella para cancelar su participación, luego de mes y medio de planeación, con el pretexto de que "What a Woman Mx", deseaba mantenerse imparcial y no correr riesgos dentro de su evento, pues ellos desean estar alejados de la polémica.

“La desinformación y los prejuicios sobre la mujer son tan grandes que tristemente se genera este tipo de violencia. Al grado que en el evento de supuesta feminidad y empoderamiento se da la paradoja de callar a una mujer por miedo y presión de las redes sociales” Irina Baeva. Actriz

Finalmente confesó que al saber la noticia, no compartía la decisión pero la respetaba. Sin embargo otros eventos la contactaron y decidió ser parte de un evento gratuito en Puebla llamado “Extraordinarias: Una platica de mujer a mujer”. Estará junto a diana Bracho, Karla Iberia Sánchez y Rosa María Bianchi.

"What a Woman" celebra cada año el Día Internacional de la mujer y organizada ponencias, talleres e invitan a mujeres para ofrecer pláticas de empoderamiento femenino.