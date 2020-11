El actor británico contó que presentó algunos síntomas como pérdida de olfato y cansancio a inicios de febrero.

México.- Hugh Grant participó en la emisión del 10 de noviembre del programa ‘The Late Show’ y durante su entrevista virtual con Stephen Colbert, el famoso actor británico reveló que tuvo Covid-19.

El actor señaló que a principios de la pandemia se contagió junto con su esposa Anna Eberstein. De acuerdo con el británico comenzó a sentir algunos síntomas en febrero.

En el video el famoso puntualizó que su contagio sucedió en Londres y aunque no se hizo un test, el mes pasado se realizó una prueba y pudo confirmar que tenía anticuerpos.

“Tenemos los anticuerpos. Estoy bastante orgulloso de ellos” Hugh Grant

Con su sentido del humor, Hugh Grant habló sobre los síntomas que padeció y detalló que sintió un gran peso.

“Tenía un sudor terrible, era como un poncho de sudor. Vergonzoso, la verdad. Luego mis ojos me pesaban como si fueran tres veces más grandes y sentía como si un hombre enorme estuviera sentado sobre mi pecho” Hugh Grant

El actor continúo con sus bromas y detalló se refirió a esa sensación como “tener a Harvey Weinstein o alguien encima”.

En su entrevista el británico confesó que hubo un momento que entró en pánico ya que no podía oler nada.

“Un día estaba caminando por la calle y pensé ‘no puedo oler nada’. Y empecé a entrar en pánico porque para entonces la gente empezaba a hablar sobre esto como síntoma” Hugh Grant

Hugh Grant puntualizó que en ese momento empezó a tratar de oler, pero seguía sin poder percibir los aromas debido al Covid-19.

“Me puse a olfatear flores, nada. Me fui desesperando más y más. Empecé a olfatear contenedores de basura y después quise oler las axilas de extraños porque no puedes oler nada. Al final, me fui a casa y me eché el perfume Chanel No. 5 de mi mujer directamente en la cara” Hugh Grant

El actor se encuentra promocionando su regreso a la televisión con la serie “The Undoing”.