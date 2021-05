"Son unos rateros de primera": Estafan a Gomita y se queda sin vacaciones de Navidad

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, contó que pasó una de las vacaciones más tristes de su vida, y es que la expayasita fue víctima de una estafa durante su viaje familiar.

A través de su cuenta de Instagram, la ex conductora contó a sus seguidores que emprendería el viaje de Navidad de sus sueños a Los Ángeles; sin embargo, todo se tornó en una pesadilla cuando la aplicación de Booking.com le robó su dinero.

“Ayer ha sido la peor noche de toda mi vida, gracias a los hijos de su pu·$&% de Booking que me chingaron el dinero, no nos resolvieron nada, me estoy quedando en un hotel, el dueño de la casa no se hizo responsable, no nos dio departamento y ya no se quieren hacer responsables, aquí los voy a etiquetar, son unos rateros de primera no los vuelvan a contratar”

Gomita. Actriz y youtuber