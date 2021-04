Frida Sofía insinúa que Alejandra Guzmán debería de pedirle perdón

En entrevista con Lucía Méndez, Frida Sofía reveló que Alejandra Guzmán nunca la ha buscado y considera que ella no ha hecho nada.

Lucía Méndez se estrenó como youtuber con entrevista a Frida Sofía. En el estreno de ‘Lucía Méndez Presenta’ la hija de Alejandra Guzmán habló sobre su relación familiar, proyectos profesionales y planes a futuro.

Durante su conversación la joven insinuó que su mamá se debería de disculpar, ya que considera que ella no ha realizado nada para que la cantante se distanciará.

Frida Sofía confiesa que tiene el molde Pinal

Al inicio de su entrevista, Lucía Méndez la cuestionó sobre quién es Frida Sofía. La joven destacó que las personas tienen una imagen muy diferente de ella, ya que se pone un caparazón para no ser lastimada.

“Lo que ven es un escudo de todo lo que ha pasado en mi vida, lo que ven es que estoy en la retaguardia siempre, pero tengo un corazón de pollo, pero soy la más leal” Frida Sofía

La nieta de Silvia Pinal y Enrique Guzmán destacó que le gustaría dejar un mensaje de que se hable con la verdad.

“Yo si quiero llegar a comunicar un mensaje de lo que es la verdad, no les de miedo decir la verdad porque tras puerta cerrada es otra historia y yo creo que eso les pasa a muchas personas no solo a mí” Frida Sofía

En el video Frida Sofía destacó que uno de sus sueños es tener una familia, pero a diferencia de lo que vivió ella si pondrá límites. Lucía Méndez la cuestionó sobre su figura y señaló que aunque es disciplinada con su alimentación y ejercicio, pero también cuenta con el molde Pinal.

Frida Sofía sobre su papá: “No estuvo presente pero no le echo la culpa”

Sobre la relación con su papá, Frida Sofía destacó que son como clones y que, aunque no estuvo presente en su infancia, ya mantienen una mejor relación.

“Mi papá es una persona que ha tratado, que aunque han sido muchos años le está echando ganas (…) No estuvo presente pero no le echo la culpa” Frida Sofía

La joven destacó que Alejandra Guzmán siempre la llevó a todas partes y que en ese momento se encontraba en el mejor momento de su carrera por lo que su papá no pudo luchar por ella.

En ese sentido Frida Sofía destacó que nunca tuvo fácil en la vida ya que ella odia pedir dinero por lo que siempre ha realizado trabajos y se ha desarrollado como empresaria.

Sin embargo confesó que las comparaciones casi la derrumban, pero ha podido salir adelante aunque algunas veces le cuesta creer en ella.

Frida Sofía señala que se encuentra muy herida por lo que hizo Alejandra Guzmán

En el video Lucía Méndez reveló que una de las cosas que se arrepiente es que no pudo llevar a su mamá a Grecia por su trabajo. Aunque la pudo llevar a otros lugares no le cumplió ese deseo algo que hoy la hace cuestionarse pues hubiera dado todo por haber hecho el sueño de su mamá realidad.

En ese momento cuestionó a Frida Sofía sobre su relación con Alejandra Guzmán y el por qué no ha ido a buscarla. La joven destacó que en realidad debería de ser su mamá la que no ha buscado el acercamiento.

“Por qué no la he buscado, porque nunca me fui. La pregunta aquí es porque ella no me ha buscado a mí, cuando en realidad estoy muy herida, por lo que pasó del aborto, lo de Larry” Frida Sofía

Frida destacó que en realidad las acciones de su mamá no coinciden con lo que dice, ya que mientras llora a la cámara no busca un acercamiento real. En este sentido destacó que es la cantante la que debería de pedirle una disculpa ya que ella no hizo nada malo, reconoció que le agradece el departamento pero nunca la ido a visitar.

“Aquí es bajar la cabeza y pedir perdón, porque la verdad es que ¿qué le he hecho yo a ella?” Frida Sofía

También destacó que ella siempre la va a querer, pero no podía decir que ha sido una buena mamá.

En la entrevista con Lucía Méndez también habló sobre el momento qué pasó en la cárcel, por golpear a un hombre que la grabó mientras tenían relaciones sexuales.

Ahí confeso que su mamá pagó 5,982 pesos, 300 dólares, pero reveló que fue Alejandra Guzmán la que lo contó la historia a todo el mundo.

A Frida Sofía le hubiera gustado nacer en otra familia

Además habló admiración que tiene por Silvia Pinal, pero confesó que una vez la regaño por haber subido de peso.

Sobre la relación que tuvo con su madrina María Félix , Frida Sofía destacó que no fue de muchas palabras, pero le heredó unas joyas. También señaló que le gustaría realizar una serie de su vida ya que le han pasado muchas cosas.

Por último destacó que le hubiera gustado nacer en otra familia, ya que no tuvo la opción de no ser famosa. En ese sentido puntualizó que le falta el apoyo familiar.

Señaló que estuvo dos años deprimida donde sintió que perdió todo: su mamá, hijo y casi se pierde ella.