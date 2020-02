En entrevista con el programa ’Suelta la Sopa’, el actor reveló que no sabía cómo actuar ante las insinuaciones pues solo tenía 18 años

En medio de la polémica por su supuesto trío sexual, Fernando Carrillo reveló que ha tenido varias "propuestas indecentes" por parte de productores. En entrevista para ’Suelta la Sopa’ el actor reveló que se ha sentido acosado ante las insinuaciones de varios hombres.

De acuerdo con el actor al inicio de su carrera se tuvo que enfrentar a varias propuestas que tenían una doble intención, situación que le molestaba ya que no sabía cómo actuar ante este tipo de comentarios, ya que sólo tenía 18 años .

“Cuando inicié en el medio artístico, de repente algunos productores me tiraban la onda y yo me intimidaba. Me decían 'vámonos a las Margaritas Fer' y yo solo les decía 'sí, lo hablamos después’” Fernando Carrillo

Ante las constantes invitaciones fue su padre quien le dio una respuesta para poder salir de las propuestas indecentes sin que la otra persona se sintiera ofendida.

“Les decía '¿por qué no le tiras la onda a este o el otro? Ellos son lindos, son famosos. Cuando me defina y me decida, tú vas a ser el primero’” Fernando Carrillo

Fernando Carrillo señaló que aunque ha sufrido el acoso por parte de otros hombres quienes también lo consideran atractivo, tiene un gran cariño por la población sexo-diversa, ya que son quienes lo han ayudado en todo momento: “ Yo amo a la comunidad LGBTI ”.

Además recordó que fue rey de esta comunidad en la Ciudad de México, por lo que siempre estará muy agradecido.

“Fui rey de esta comunidad en la Ciudad de México, la cual toda mi vida me ha dado mucho amor, me ha abrazado” Fernando Carrillo

El actor señaló que el no es quien para juzgar a las otras personas, y que a la única persona que juzga es a él mismo.

“Yo no soy dios para venir a jugar a nadie, ni para discriminar a nadie, me juego a mi” Fernando Carrillo

Para finalizar la entrevista Fernando Carrillo señaló que no cree que para estas alturas pueda pasar algo más con un hombre.