Exesposo de Britney Spears asistió a protestas en el Capitolio

Jason Alexander ha publicado en sus redes sociales su apoyo a Donald Trump y su postura contra el uso del cubrebocas

Jason Allen Alexander, exesposo de Britney Spears, formó parte de las manifestaciones que se llevaron a cabo el miércoles 6 de enero, afuera del Capitolio en Estados Unidos, que buscaban “verificar la victoria de Joe Biden”.

Jason Alexander publicó una fotografía en sus redes sociales en donde se aprecia de fondo la manifestación a favor de Donald Trump, al mismo tiempo que él porta un gorro rojo con el nombre de Trump y el número 45.

Su imagen se viralizó en redes sociales y varios medios de comunicación locales retomaron la imagen que publicó la expareja de la famosa.

Muchos usuarios atacaron la publicación de Jason Alexander, ya que además de ser simpatizante de Trump, varias veces había publicado en sus redes sociales que no está a favor del uso de cubrebocas para prevenir la Covid-19.

Jason Alexander tuvo un breve matrimonio con Britney Spears en 2004

“No uso mascarillas porque no escucho órdenes tiránicas que no se votan en una elección justa”, pronunciaba hace unos meses. Según varios medios estadounidenses, no es la primera vez que sorprenden a Jason durante manifestaciones, pues formó parte del movimiento #FreeBritney en agosto pasado.

Jason fue amigo de la infancia de Britney Spears en Kentwood, Louisiana y estuvo casado con ella brevemente en 2004, después de que los dos hicieran un viaje por Las Vegas. Su matrimonio fue uno de los más rápidos de la historia, ya que dos días después, la cantante se arrepintió y presentó los papeles de divorcio.