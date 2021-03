A Enrique Guzmán le hace dudar reconciliación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía

En entrevista, Enrique Guzmán espera que el acercamiento de Frida Sofía con Alejandra Guzmán sea de verdad y no publicidad.

Luego de la llamada telefónica que mantuvieron Alejandra Guzmán y Frida Sofía en el programa ‘Despierta América’, se ha puesto en duda la reconciliación entre madre e hija con la difusión de algunos comunicados.

Al respecto habló Enrique Guzmán, quien puso en duda el reencuentro que se vivió en la emisión del matutino pues considera que todavía es muy temprano para que se mejore la relación entre La Guzmán y su hija, Frida Sofía.

Enrique Guzmán: “Hay cosas que sospecho que no sean reales”

En entrevista para ‘Ventaneando’ y antes de que se difundieran los comunicados, Enrique Guzmán destacó que le parece muy pronto para que se pueda hablar de una reconciliación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía.

De acuerdo con el cantante es un gran paso el que dio su nieta Frida Sofía para que haya un acercamiento con Alejandra Guzmán.

"Me parece muy temprano para todo lo que ha pasado, hay cosas que sospecho que no sean reales. Dio el primer paso en volverla a llamar mamá" Enrique Guzmán

En el video el famoso destacó que pudo notar ciertas cosas que se decían por conveniencia, pero espera que las cosas vayan mejorando.

“Eso puede ser un poquito lo que le conviene, pero eso esperamos que sea lo correcto. Fue muy cuidadoso, cauteloso, del modo que está haciendo las cosas” Enrique Guzmán

Enrique Guzmán puntualizó que Alejandra Guzmán es la más interesada en que haya una reconciliación con Frida Sofía y se puedan dejar atrás todos los problemas.

"Ella es la más dispuesta de todos; en el caso de Frida, Alejandra fue la que advirtió la llamada, sé que insistieron mucho... a lo mejor a ella también la oí un poquito cuidadosa, por no decirte meticulosa en lo que está diciendo" Enrique Guzmán

Enrique Guzmán pone en duda las declaraciones de Frida Sofía

Durante el programa ‘Ventaneando’ también se presentó una llamada telefónica con Enrique Guzmán, donde destacó que considera que pudo ser un acto de publicidad.

"Es un propósito comercial de Frida, ella quiere hacer publicidad y entonces ya la volvió a llamar mamá" Enrique Guzmán

Sobre la reconciliación de Alejandra Guzmán y Frida Sofía dejó en claro que son ellas las que deben de arreglar las cosas y no un programa de televisión.

"Realmente Alejandra no está entusiasmada por esto, no está muy entusiasmada como que fuera cierto. Es una situación que tienen que mejorar ellas, no en un canal de televisión, ni para promover un disco que está haciendo la señorita" Enrique Guzmán

Por último, Enrique Guzmán señaló que no podría decir que su nieta lo trato como un acto publicitario, pero en caso de que así haya sido es una situación que lo agrede.