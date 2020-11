VIDEO: Abogado de Eleazar Gómez desconoce si el actor sufrió violencia en su infancia

El abogado Froylán Díaz Elizalde considera que el comportamiento de Eleazar Gómez no tiene relación con su infancia

El pasado 16 de noviembre, Alex Kaffie reveló que Eleazar Gómez había sufrido violencia intrafamiliar durante su infancia. De acuerdo con el periodista, el famoso creció viendo golpes en su hogar.

Algunos medios señalaron que esto podría explicar la actitud agresiva de Eleazar Gómez contra sus parejas sentimentales. Sin embargo, el abogado Froylán Díaz Elizalde niega que su cliente tenga un patrón de agresividad que comenzara cuando era niño.

En entrevista para ‘Venga la Alegría’, Froylán Díaz Elizalde habló sobre la situación legal de Eleazar Gómez y puntualizó que su familia ya había visitado, por lo que el artista sabe que no se encuentra solo.

En el video, el defensor puntualizó que desconoce si el actor sufrió violencia y destacó que desconoce la vida de su cliente.

“Ahí si no sé decirte nada, de eso no sé nada. Ni siquiera he leído la nota, no sé ni de qué me estás hablando. Como te comento, no sé de qué nota me estás hablando” Froylán Díaz Elizalde

El abogado negó que sean necesarias pruebas psicométricas y exámenes psicológicos para saber si tiene algún patrón de agresividad. Además, detalló que no tiene sentido y que eso no influye en la demanda.

“No, para nada… no, ¿para qué?, no va por ahí el asunto” Froylán Díaz Elizalde

Eleazar Gómez se reunió con su familia

Durante su entrevista para ‘Venga la Alegría’, Froylán Díaz Elizalde reveló que Eleazar Gómez ya había recibido la visita de su familia dentro del Reclusorio Norte.

Aunque no quiso revelar los nombres de los integrantes que habían ido a visitarlo, el abogado puntualizó que el actor no se encuentra solo y cuenta con el apoyo de sus seres queridos.

“Su familia ya lo ha visitado. No les puedo decir quién, pero todos han estado aquí” Froylán Díaz Elizalde

Sobre por qué su familia no ha dado ninguna declaración, el litigante puntualizó que es una decisión personal.

“En su momento la familia saldrá a la luz, eso es muy respetable y es decisión de ellos, pero Eleazar no está solo, está con toda su familia” Froylán Díaz Elizalde

Froylán Díaz Elizalde puntualizó que la próxima audiencia será el 6 de enero, aunque detalló que la fecha se podría modificar.