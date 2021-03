Belinda le ha pedido en redes sociales a Christian Nodal que se quede con su nuevo look porque le gusta mucho como se ve

Fue en agosto del año pasado cuando Belinda y Christian Nodal hicieron público el romance que surgió entre ellos al coincidir en como coaches en 'La Voz Azteca'.

Aunque al principio muchos creyeron que su relación era mera publicidad, Belinda y Christian Nodal han demostrado con creces que el amor entre ellos es verdadero, convirtiéndose así en una de las parejas del momento.

Esto, no sólo porque ambos son muy exitosos, sino porque los dos suelen estar al último grito de la moda. Muestra de ello es el nuevo look de Christian Nodal que Belinda no dudó en presumir a través de redes sociales, causando revuelo entre sus fans.

Nuevo look de Christian Nodal, ¿homenaje al anime 'One Piece'?

A través de sus historias en Instagram, Belinda compartió un par de fotos en las que Christian Nodal aparece recostado en su vientre muy sonriente.

Pero no fue la felicidad del cantante lo que provocó ruido entre sus fans, sino el hecho de que aparece con el cabello largo, rizado y ¡pintado de verde! Además, las fotos están adornadas con stickers de 'Zoro Roronoa', uno de los personajes más importantes de la serie animada 'One Piece'.

Belinda le pide a Christian Nodal que se quede con su nuevo look

Quienes conocen bien a Christian Nodal, saben que es un gran fan del mencionado programa de televisión, pues no sólo ha nombrado a su perro como uno de los personajes que ahí aparecen, sino que varias veces ha mencionado en redes sociales que hace maratones para ponerse al día con el anime.

Por eso no es sorpresa que el intérprete de 'Dime cómo quieres' y 'Adiós amor' haya decidido adoptar un look tan arriesgado en el cabello, aunque probablemente sólo se trata de un filtro.

Sin embargo, lo que si ha cambiado es el largo de su cabello y la textura rizada, pues Nodal suele llevarlo muy corto, pero ahora Belinda le ha pedido que se lo deje crecer porque le gusta mucho cómo se va así, según lo ha expresado en redes. ¿Ustedes qué opinan de su look?