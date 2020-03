Carmen Salinas cuenta la extraña teoría sobre el origen del virus.

A finales de enero de este 2020, la secretaría de salud en México informó que el coronavirus surgido en China y pronto llegaría a México porque se estaba propagando por el mundo rápidamente.

Actualmente en México se registraron 11 casos confirmados por dicha enfermedad. El coronavirus ha contagiado a más de cien mil personas alrededor del mundo, y en nuestra región, América Latina, ya suman 14 países con el covid-19.

Respecto al tema los famosos no han dudado en dar su opinión, hace unos meses Paty Navidad dijo mediante un tuit que el coronavirus se creo en un laboratorio como producto de grandes ganancias para las farmacéuticas. Muchos la apoyaron y otros tantos la criticaron.

Ahora fue Carmen Salinas quien tiene una extraña teoría sobre el origen del virus, la actriz confesó que la pandemia que está causando pánico y temor entre los mexicanos se trata de un castigo de la vida para los chinos que se comen a los perros y gatos.

“¿Cómo me voy a burlar? Es una enfermedad tan horrible. Es lo que les está pasando a los chinitos por andarse comiendo a los perritos y a los gatitos, oye, no juegues. Por eso les dio esa enfermedad, es un castigo no de Dios, de la vida misma, por andar de tragones, tragándose cosas que no”. Carmen Salinas. Actriz

Aquí te dejamos la entrevista de Carmen Salinas