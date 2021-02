A través de Twitter Alfredo Adame ofrece una recompensa para poder dar con el paradero de Rey Grupero y asegura que lo meterá a la cárcel.

Tras denunciar al médico Juan José Duque, Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como 'Rey Grupero', se ha enfrascado en una pelea con Alfredo Adame. El influencer incluso denunció que ha recibido amenazas por parte del famoso.

Ahora es el conductor quien a través de sus redes sociales ofrece una recompensa a quien le ayude a dar con el paradero del youtuber y le proporcione pruebas para meterlo a la cárcel.

Alfredo Adame asegura que ‘Rey Grupero’ es un abusador sexual y estafador

Alfredo Adame concedió una entrevista al programa ‘De Primera Mano’ en donde arremetió contra ‘Rey Grupero’ y aseguró que ha cometido varios delitos, entre ellos el abuso sexual y la estafa.

En el video el conductor aseguro que ha investigado al youtuber y encontró que ha estado en la cárcel en cuatro ocasiones.

“Me puse a investigar y me encuentro con que no ha estado una vez, sino cuatro veces: por extorsión, abuso sexual y asalto a mano armada” Alfredo Adame

Alfredo Adame también reveló que ‘Rey Grupero’ “padrotea” a hombres que conoce en antros de la Ciudad de México.

“Empezando a averiguar es un rufián que se ha desenvuelto en los antros y no sólo eso, no es otra cosa que un zángano y un padrotillo porque ya me empezaron a llegar los testimonios de que padrotea a hombres" Alfredo Adame

El presentador detalló que él tiene pruebas de que es el influencer el que lo ha amenazado.

“Mete una demanda por amenazas donde no hay amenazas, ya tengo audios de este cuate donde me amenaza y que me va a romper la ma… con sus antecedentes penales, a ver si lo metemos al bote” Alfredo Adame

Alfredo Adame ofrece millonaria recompensa por ‘Rey Grupero’

En su entrevista pata el programa ‘De Primera Mano’ Alfredo Adame habló sobre la recompensa que está ofreciendo en Twitter.

El famoso destacó que dará 100 mil pesos a la persona que le otorgue información con la que se pueda meter a la cárcel a ‘Rey Grupero’.

“De repente para que la gente gané en esta época de pandemia, ando generando empleos, saco una convocatoria de 100 mil pesos a quien de datos que nos lleve a la detención de este tipo” Alfredo Adame