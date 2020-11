El conductor regresa a la política al integrarse a las filas del partido político Redes Sociales Progresistas (RSP).

Por segunda ocasión, Alfredo Adame se lanza a la política y se integró al partido Redes Sociales Progresistas (RSP). Luego de competir por la alcaldía de Tlalpan en 2018, el famoso vuelve y reiteró su intención de poder conseguir un cargo público.

En entrevista con varios medios el presentador aseguró que va en serio y que espera pronto estar más en la política. Durante su conversación también habló sobre el caso de Eleazar Gómez.

En un video compartido por el periodista Edén Dorantes, el conductor se mostró en contra de cualquier tipo de violencia contra las mujeres , pero señaló que antes de hacer acusaciones se deben de comprobar los hechos.

"Es muy lamentable lo que sucedió, eso solo le compete a la justicia y pues yo creo que en poco tiempo se sabrá. Si lo hizo, tiene que pagar. Yo estoy en contra totalmente, pero así férreamente, en contra de la violencia contra las mujeres" Alfredo Adame

Alfredo Adame señaló que no podría opinar ya que hay personas que inventan cosas, por lo que solo Tefi Valenzuela y Eleazar Gómez saben lo que pasó en realidad y destacó que si hubiera sido tan grave la modelo no se hubiera retractado de un intento de feminicidio.

"Yo no puedo opinar porque yo no estuve ahí, no estaba entre las cuatro paredes, ni sé qué pasó. Acuérdate que también hay personas que pueden inventar cosas" Alfredo Adame

El conductor detalló que él siempre apoya a las mujeres y a pesar de las polémicas en las que se ha visto envuelto no le han podido demostrar que ha agredido a una mujer.

“Yo le doy un millón de dólares al que me demuestre a que algún día le falté el respeto a una mujer o la humillé" Alfredo Adame