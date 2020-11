Hija de Adrián Uribe protagoniza su primera portada de revista

El comediante reveló el rostro y el nombre de su primogénita en la portada de la revista ¡Hola! México.

El pasado 24 de octubre, Adrián Uribe y su prometida Thuany Martins dieron la bienvenida a su primera hija, una hermosa bebé que lleva por nombre Emily, cuyo rostro aún fue dado a conocer hoy en la portada de la revista ¡Hola! México.

El orgulloso padre se propuso presentar a la pequeña con bombo y platillo y lo logró, la familia Uribe hoy está en boca de todos y es que al fin conocemos el rostro de la nena y su nombre.

Las reacciones no se hicieron esperar: “Ya me lo imaginaba, vendió la exclusiva por eso no quiso mostrarla en redes sociales”, “No sé si quiere presumir su reloj a su hija”, “Me alegra que esté sana pero de verdad hay cosas más importantes que esto”, “Se parece al Vítor”, “Que hermosa está”, “Heredó la sonrisa de la mamá”, “Se parece a él pero en hermosa”, “Yo quería que la niña se pareciera a la mamá, es una lástima”, se lee entre los comentarios de la publicación que muestra a la familia de tres reunida frente a un árbol navideño.

Cabe mencionar que Emily es la segunda hija del conductor de televisión que adquirió fama tras personificar al "Vítor" y la primera de la modelo brasileña, con quien el comediante lleva saliendo desde agosto de 2019.

Por otro lado, apenas el pasado 27 de septiembre, Adrián y Thuany se comprometieron; él organizó una romántica velada al aire libre. El momento lo inmortalizó en un video que compartió en su cuenta de Instagram, por lo que sus fanáticos comenzaron a sospechar que vendería la exclusiva del nacimiento de su hija así como su próxima boda la cual aún no tiene fecha debido a la contingencia por coronavirus que se vive.