En entrevista exclusiva, Alfred Molina confirmó su regreso como el Doctor Octopus en 'Spider-Man: No Way Home'.

Aunque ya era un secreto a voces, es bueno tener la confirmación oficial; Alfred Molina tuvo una entrevista exclusiva con Variety donde anunció que regresará como el Doctor Octopus en 'Spider-Man: No Way Home'.

Alfred Molina señaló que le fue muy grato volver a interpretar al Doctor Octopus en 'Spider-Man: No Way Home'; sin embargo estaba dudoso de su participación, pues han pasado 17 años desde 'Spider-Man 2' y su condición física no es la de antes.

De hecho le externó su preocupación al director Jon Watts, señalando que se consideraba viejo para el papel y no sabía cómo luciría en pantalla, a lo que le contestaron que lo rejuvenecerían de la misma manera que hicieron con Robert Downey Jr. y Samuel L. Jackson; aún así no está del todo seguro con el resultado.

Doctor Octopus Sony

El Doctor Octopus de Alfred Molina será el mismo de 'Spider-Man 2'

Otra cosa que destacó de la entrevista de Alfred Molina en Variety es que confirmó que el Doctor Octopus de 'Spider-Man: No Way Home' será el mismo que vimos en 'Spider-Man 2' de Sam Raimi, continuando su historia exactamente después de su "muerte".

Con esto se acaban la versión de que veríamos un Doctor Octopus nuevo, una especie forma adaptada al MCU y a 'Spider-Man: No Way Home'; bien se podría tomar a esta nueva película como un spin-off o secuela espiritual de la trilogía original de inicios del Siglo XXI.

Doctor Octopus Sony

Aún más, todo indica que no habrá grandes explicaciones acerca del cómo sobrevivió a su sacrificio al final de 'Spider-Man 2', pues en palabras de Jon Watts "Nadie muere realmente en este universo"; lo que significa que Otto Octavius estuvo vivo todo este tiempo.

'Spider-Man: No Way Home' se estrena en diciembre de 2021, habrá que ver si todos los otros rumores del filme se confirman en los próximos meses, sobretodo el más importante: la presencia de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Con información de Variety.