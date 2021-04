Lucy Liu será la hermana de Helen Mirren en 'Shazam! Fury of the Gods'.

Los peligros que Billy Batson y sus hermanos enfrentarán en 'Shazam! Fury of the Gods' van tomando forma; se anunció que la actriz Lucy Liu será la villana Kalypso, hermana de la ya anunciada Hespera, que es interpretada por Helen Mirren.

Tanto la Kalypso de Lucy Lui, como la Hespera de Helen Mirren, serán personajes nuevos en 'Shazam! Fury of the Gods', pues no tienen un referente directo en los cómics de DC; todo indica que la producción se está basado más la mitología griega que en el universo del impreso.

En los mitos antiguos ambas villanas son hijas del titán Atlas; Hespera es una de las Hepérides, ninfas que cuidaban el jardín donde Heracles tomó la manzana dorada; mientras que Calipso era la reina de Ogigia, donde Odiseo estuvo prisionero por 10 años.

¿Quién es Lucy Liu?

Lucy Liu es una de las actrices de ascendencia asiática más exitosas de Hollywood, teniendo una carrera desde los 21 años en televisión, teniendo papeles destacados en series de los 90 como 'Beverly Hills 90210', 'E. R.' y 'Hercules'.

Sin embargo, su salto a la fama no llegaría hasta inicios del Siglo XXI con 'Ally McBeal' , donde Lucy Liu interpretó a Ling Woo; a partir de ese momento comenzó a ser tomada en cuenta por las grades producciones de Hollywood.

Los papeles más destacados de Lucy Liu en cine han sido en 'Shanghai Noon', 'Los Ángeles de Charlie' y su secuela, la saga de 'Kung Fu Panda' como la voz de Víbora, y su recordada participación como O-Ren Ishii en 'Kill Bill Vol. 1', que le valió el premio de MTV a la mejor villana de 2003.

En los últimos años regresó a la televisión como Joan Watson en 'Elementary' , serie versión estadounidense de los relatos de Sherlock Holmes, misma que contó con una buena aceptación por parte del público, sobretodo por la química entre Lucy Liu y Jonny Lee Miller, quien hacía al detective.

Con información de Variety.