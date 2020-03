Millie Bobby Brown sería la Black Ranger en película de 'Power Rangers'

Rumores apuntan que Millie Bobby Brown sería la Black Ranger en la película de 'Power Rangers', siendo la primera mujer en portar ese color.

La próxima película de 'Power Rangers' cambiará varias convenciones de la longeva serie, hace poco nos enteramos que el Red Ranger sería mujer; sin embargo, no es el único cambio, el Black Ranger también sería un personaje femenino, interpretado por Millie Bobby Brown.

De acuerdo con We Got This Covered, Paramount también estaría interesada en presentar al Black Ranger, históricamente interpretado por un hombre, encarnado ahora en una mujer; la elegida sería la protagonista de 'Stranger Things'.

A diferencia del Ranger Rojo, esta sería la primera vez que una mujer portara el color negro dentro de una iteración de la franquicia. Junto a Bobby Brown, se menciona que Sophia Lillis podría ser la líder del equipo, mientras que Finn Wolfhard tendría el color azul.

Los 'Power Rangers' originales fueron acusados de usar estereotipos

Aunque se ha comentado en reiteradas ocasiones que 'Power Rangers' es una de las series con protagonistas más diversos, no podemos olvidar que el show original fue acusado de caer en estereotipos y "racismo velado".

Esto debido al uso de los colores para hombres y mujeres: el Black Ranger era de ascendencia afroamericana, la Yellow Ranger era asiática, la Pink Ranger era mujer, el Blue Ranger era hombre, y el Red Ranger, el líder, también era hombre.

En otras palabras se asignaban los roles de acuerdo al género o etnia de los actores y actrices. Esto fue cambiando en temporadas subsecuentes, aunque el rosa y negro se siguen manteniendo para mujer y hombre, respectivamente.

Es muy probable que esta sea la razón, por la que se quiere a una joven (Millie Bobby Brown), con el color negro. Estaremos al pendiente de cualquier anuncio oficial por parte de Paramount o Hasbro.

Con información de We Got This Covered.