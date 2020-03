Henry Cavill regresaría como Superman en 'Shazam 2!'

Warner Bros. apostaría todo con 'Shazam 2!'; reportes indican que buscarán que Henry Cavill retome su papel de Superman para la película.

Parece que Warner Bros. le tiene mucha fe a 'Shazam 2', por ello presentaría una historia más elaborada y el regreso de un favorito del público; reportes indican que el estudio buscaría que Henry Cavill retomara su papel como Superman para este filme.

Superman Warner Bros

De acuerdo con Cosmic Book News, la producción tendría pensado mostrar al Hombre de Acero siendo controlado por el ser conocido como Master Mind, que lo obligaría a pelear con Billy Batson y sus hermanos.

Por ello querrían darle continuidad a la versión de Kal-El interpretada por Cavill, mostrando uno de los combates más esperados por el público y fans de DC Comics. No se sabe si su participación se limitaría a la batalla en cuestión o tendría mayor relevancia en la trama.

Dwayne Johnson también querría a Henry Cavill en 'Black Adam'

Este no es el único rumor que hay acerca del posible regreso de Henry Cavill como Superman a las películas de DC, anteriormente se había dicho que Dwayne Johnson querría al actor británico para una participación en 'Black Adam'.

De igual manera, su idea es mostrar en pantalla grande la pelea entre Adam y el Último Hijo de Krypton; el rumor cobró fuerza después que se supo que Johnson y Cavill son buenos amigos, además de ser representados por la misma agente.

Superman, Shazam y Black Adam Warner Bros.

Hay que mencionar que la presencia de Superman en las películas de 'Shazam!' es entendible, e incluso requerida, pues el Hombre del Acero y el otrora Capitán Marvel, han sostenido varias batallas en los cómics, debido a que tienen un poder y fuerza similar.

Además, no hay que olvidar que Cavill iba a hacer un cameo en la primera película de 'Shazam!'; sin embargo, su compromiso con 'The Witcher' no le permitió rodar al escena.

Con información de Cosmic Book News.