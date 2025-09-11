Más de un año duraron las negociaciones entre los dueños de palcos y plateas del Estadio Banorte. La FIFA ya cedió y podrán estar en los partidos del Mundial 2026 sin ningún problema.

No fue fácil, el Grupo Ollamani, los dueños del Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), tuvieron que hacer pagos a la FIFA para que los propietarios de los palcos y plateas puedan estar en el Mundial 2026.

Se debe recalcar que este problema no es nuevo. Resulta que en el la Copa del Mundo de 1986, los dueños de palcos tuvieron que llegar a un acuerdo con el Tigre Azcárraga para estar en el magno evento.

Y es que la FIFA tiene ciertas condiciones a los recintos que serán sedes. Uno de ellos es entregar los estadios ‘limpios’, pero los palcos del Azteca están ocupados en un 90%.

¡Ya es oficial! Estadio Banorte revela acuerdo con FIFA para dueños de palcos; podrán disfrutarlos sin costo alguno

Aunque ya se sabía, fue este 10 de septiembre que el Estadio Banorte hizo oficial que los dueños de palcos y plateas van a estar en el Mundial 2026.

El propio Estadio Banorte lo dio a conocer con un comunicado: “Hoy comunicamos con gusto que los palcohabientes podrán ejercer el acceso y uso a sus palcos/plateas, sin costo alguno. Para ello, el Estadio ha hecho una serie de compromisos y pagos a la FIFA”.

“Estos trabajos tomaron un tiempo considerable dado que, de los 16 estadios que serán sedes mundialistas, solo el nuestro tenía particularidades complejas”, publicó Grupo Ollamani.

Palcohabientes del Estadio Azteca llegan a acuerdo para Mundial 2026 (DAVID LEAH / Mexsport)

Cronología de las negociaciones de los dueños de los palcos con el Estadio Banorte y la FIFA

En mayo del 2024, los dueños de palcos y plateas comenzaron a alzar la voz, ya que les habían negado el acceso para el Mundial 2026, pues el Estadio Banorte prometió un estadio ‘limpio’ a la FIFA.

Antes de que se fueran a lo legal, buscaron tener una negociación con Grupo Ollamani, pero parecía que no iban a ceder. Incluso los dueños de palcos se fueron a la Profeco para que les aseguraran un lugar.

Parece ser que no llegaron a los tribunales, y todo se hizo por afuera. Como sea, los propietarios ya pueden descansar. Eso sí, no tendrán sus dos cajones de estacionamiento.