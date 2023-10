Alexis Vega y Chicote Calderón quienes fueron separados del Club Chivas por un tema de indisciplina, Veljko Paunovic tendría en mente perdonarlos.

La victoria del Club Chivas en el Clásico Tapatío calmó las aguas al interior del Rebaño y para Veljko Paunovic, quien ahora se plantea perdonar a Alexis Vega y al Chicote Calderón después de haber sido separado del plantel.

Los rumores indican que Alexis Vega ya no seguirá en el Club Chivas, mismo caso que el Chicote Calderón a quien supuestamente ya trabajan en su liquidación. Sin embargo tras victoria frente al Atlas FC, Paunovic habló del tema y parece ser que piensa perdonarlos.

Veljko Paunovic abre la puerta al perdón de Alexis Vega y Chicote Calderón

Después de la contundente victoria sobre el Atlas FC, Veljko Paunovic habló post partido en conferencia de prensa, donde abrió la puerta para un posible perdón para Alexis Vega y el Chicote Calderón.

“Esta semana se ha hablado mucho y creo que se ha resuelto. Hay un comunicado y este se mantiene firme como está. Que levante la mano quien no se ha equivocado, estamos listos para perdonar, pero hay quien quiere ser perdonado y esa parte debe de poner de su parte, tomar el primer paso.

Un perdón no se pide ni se da, se gana y los hechos son importantes. Pero se tratará más adelante.” agregó el estratega serbio.

Veljko Paunovic habló de los futbolistas separados por indisciplina (Alexis Vega y Cristian 'Chicote' Calderón).

Veljko Paunovic a muerte con el Club Chivas

Veljo Paunovic dejó entre ver que no se va al Almería y que sigue a muerte con el Club Chivas, pues cabe recordar que a media semana se había dado a conocer que el equipo español estaba interesado en él, y que el timonel serbio tomaría la propuesta, sin embargo al parecer permanecerá en el rebaño.

“No me veo obligado a responder a esta pregunta, demuestro que quiero estar aquí por mucho tiempo, quiero ganar aquí. No he hecho nada mal. No voy a responder a lo que se escribe. Hoy estoy a muerte con ustedes. Voy a darlo todo hasta que me quieran aquí, y esto depender de ustedes” señaló Paunovic.

