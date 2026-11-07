Valencia vs Real Madrid chocan en la Jornada 12 de LaLiga, y el pronóstico es victoria del equipo visitante. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Valencia vs Real Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de LaLiga

Valencia 0-3 Real Madrid es el pronóstico en el Estadio de Mestalla, como parte en la Jornada 12 de LaLiga.

Pronóstico: Valencia 0-3 Real Madrid.

Valencia vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Valencia vs Real Madrid, en la Jornada 12 de LaLiga.

Valencia

  • Portería: Stole Dimitrievski
  • Defensa: Pablo Maffeo, César Tárrega, Pepelu y José Luis Gayà
  • Mediocampistas: Guido Rodríguez, Aaron Mayol, Javi Guerra y Luis Rioja
  • Delantera: Arnaut Danjuma y Umar Sadiq

Real Madrid

  • Portero: Andriy Lunin
  • Defensas: Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Marc Cucurella
  • Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Jude Bellingham y Yan Diomande
  • Delantero: Kylian Mbappé

Valencia vs Real Madrid: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de LaLiga

Valencia vs Real Madrid continúan con la actividad sabatina de la Jornada 12 de LaLiga: 7 de noviembre, 14:00 horas, transmisión por SKY Sports.

  • Partido: Valencia vs Real Madrid
  • Fase: Jornada 12
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026
  • Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio de Mestalla
  • Transmisión: SKY Sports