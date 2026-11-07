Valencia vs Real Madrid chocan en la Jornada 12 de LaLiga, y el pronóstico es victoria del equipo visitante. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Valencia vs Real Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de LaLiga
Valencia 0-3 Real Madrid es el pronóstico en el Estadio de Mestalla, como parte en la Jornada 12 de LaLiga.
Pronóstico: Valencia 0-3 Real Madrid.
Valencia vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Valencia vs Real Madrid, en la Jornada 12 de LaLiga.
Valencia
- Portería: Stole Dimitrievski
- Defensa: Pablo Maffeo, César Tárrega, Pepelu y José Luis Gayà
- Mediocampistas: Guido Rodríguez, Aaron Mayol, Javi Guerra y Luis Rioja
- Delantera: Arnaut Danjuma y Umar Sadiq
Real Madrid
- Portero: Andriy Lunin
- Defensas: Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Marc Cucurella
- Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Jude Bellingham y Yan Diomande
- Delantero: Kylian Mbappé
Valencia vs Real Madrid: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de LaLiga
Valencia vs Real Madrid continúan con la actividad sabatina de la Jornada 12 de LaLiga: 7 de noviembre, 14:00 horas, transmisión por SKY Sports.
- Partido: Valencia vs Real Madrid
- Fase: Jornada 12
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026
- Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio de Mestalla
- Transmisión: SKY Sports