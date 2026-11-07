Valencia vs Real Madrid chocan en la Jornada 12 de LaLiga, y el pronóstico es victoria del equipo visitante. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Valencia vs Real Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de LaLiga

Valencia 0-3 Real Madrid es el pronóstico en el Estadio de Mestalla, como parte en la Jornada 12 de LaLiga.

Pronóstico: Valencia 0-3 Real Madrid.

Valencia vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Valencia vs Real Madrid, en la Jornada 12 de LaLiga.

Valencia

Portería: Stole Dimitrievski

Defensa: Pablo Maffeo, César Tárrega, Pepelu y José Luis Gayà

Mediocampistas: Guido Rodríguez, Aaron Mayol, Javi Guerra y Luis Rioja

Delantera: Arnaut Danjuma y Umar Sadiq

Real Madrid

Portero: Andriy Lunin

Defensas: Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Marc Cucurella

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Jude Bellingham y Yan Diomande

Delantero: Kylian Mbappé

Valencia vs Real Madrid: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de LaLiga

Valencia vs Real Madrid continúan con la actividad sabatina de la Jornada 12 de LaLiga: 7 de noviembre, 14:00 horas, transmisión por SKY Sports.