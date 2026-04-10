Tyson Fury regresa al ring de boxeo para enfrentar a Arslanbek Makhmudov el sábado 11 de abril en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres. Transmite Netflix a las 12 horas.
- Pelea: Tyson Fury vs Arslanbek Makhmudov
- Fecha: Sábado 11 de abril de 2026
- Horario: 12:00 horas
- Sede: Tottenham Hotspur Stadium de Londres
- Canal: Netflix
Tyson Fury vs Arslanbek Makhmudov: Hora para ver el regreso del boxeador británico
La pelea entre Tyson Fury vs Arslanbek Makhmudov será el sábado 11 de abril en Tottenham Hotspur Stadium de Londres, Inglaterra, en una función que inicia a las 12 horas.
Tyson Fury vs Arslanbek Makhmudov: Canal para ver el regreso del boxeador británico
La plataforma Netflix transmitirá en exclusiva el regreso de Tyson Fury al boxeo.
El regreso de Tyson Fury ante Arslanbek Makhmudov
Tyson Fury regresa a boxeo tras un retiro prematuro, con el objetivo de volver a pelear por el título mundial, pero antes debe pasar sobre Oleksander Makhmudov.
Oleksander Makhmudov (21-2, 19 KOs) llega en buena forma y podría suponer una dura prueba para Tyson Fury (34-2-1, 24 KOs), quien lleva 16 meses fuera del ring.
Será la primera pelea de Tyson Fury en el Reino Unido desde diciembre de 2022, cuando derrotó a Derek Chisora.
Después, Fury peleó tres veces en Arabia Saudita, venciendo a Francis Ngannou antes de dos combates ante Oleksandr Usyk.
Tyson Fury perdió ambas peleas Usyk ganó ambas peleas por puntos en mayo y diciembre de 2024.
Los números de Tyson Fury
- Récord : 34-2-1
- Peleas totales: 37
- Edad : 37
- Nacionalidad : Inglesa
- Debut : 2008
- Peso : Pesado
Los números de Arslanbek Makhmudov
- Récord: 21-2-0
- Peleas totales: 23
- Edad: 36
- Nacionalidad: Rusa
- Debut : 2017
- Peso: Pesado