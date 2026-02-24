Tijuana vs Pumas se enfrentarán en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX. El partido es el domingo 27 de febrero de 2026 y será transmitido por Fox One.
- Partido: Tijuana vs Pumas
- Fase: Jornada 8
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 27 de febrero de 2026
- Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: Fox One
Tijuana vs Pumas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX?
Tijuana vs Pumas se enfrentarán el viernes 27 de febrero como parte de la Jornada 8 de la Liga MX.
Tijuana vs Pumas: Hora para ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX
El Tijuana vs Pumas se jugará a las 21:06 horas, tiempo del centro de México, el viernes 27 de febrero de 2026.
Tijuana vs Pumas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX?
El Tijuana vs Pumas será transmitido por la plataforma de Fox One el viernes 27 de febrero a las 21:06 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Caliente.
¿Cómo llegan Tijuana y Pumas al partido de la Jornada 8 de la Liga MX?
Pumas llega a la Jornada 8 de la Liga MX luego de jugar contra Rayados, por lo que intentarán sacar los 3 puntos contra Tijuana.
Tijuana, por su parte, enfrentó a Mazatlán FC en la Jornada 7, por lo que ahora tienen la mira puesta en Pumas con el objetivo de ganar y seguir escalando posiciones en la Liga MX.