Fernando Ortiz prefirió no responder a la advertencia que lanzó Víctor Guzmán del Club Chivas, de cara al Clásico Nacional de la Liga MX, a disputarse el próximo fin de semana.

El Tano Ortiz habló ante la prensa tras el juego ante el Club Tigres en el que el Club América se llevó la victoria en el Volcán 0-2, pero decidió no señalar nada sobre el encuentro ante el Club Chivas de la Jornada 12, que tendrá como sede el Estadio Akron.

Para ese partido entre rojiblancos y Águilas, los tapatíos arribarán con la derrota sufrida ante el Club Puebla el viernes, mientras que los de Coapa lo harán con el triunfo en el Estadio Universitario de Nuevo León.

¿Qué dijo el Pocho Guzmán sobre el Club América?

Tras la derrota ante el Club Puebla, Víctor Guzmán mandó un contundente mensaje al Club América, en el que señaló que buscarán quién se las pague, no quién se la hizo.

Además, el Pocho aseguró que se siente orgulloso del plantel que tiene Chivas y que con eso harán sufrir al Club América en la próxima jornada.

“Claro que va a sufrir, claro que va a sufrir, de esta manera que están jugando los muchachos, estoy tan orgulloso de cada uno de ellos”, dijo el ex futbolista del CF Pachuca.

Pocho Guzmán (Juan Carlos Ocampo / Juan Carlos Ocampo)

La respuesta del Tano Ortiz a las palabras de Víctor Guzmán

Esto fue lo que dijo el Tano Ortiz, técnico del Club América, sobre las declaraciones de Víctor Guzmán en el Estadio Cuauhtémoc.

“No voy a hablar, no soy de hablar en el previo. Nosotros hablamos dentro del campo de juego. Las declaraciones serán parte de ellos, pero yo no me fijo en eso”, dijo el estratega de los azulcremas.

El duelo entre Club Chivas y Club América será el próximo sábado 18 de marzo a las 21:10 horas.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok