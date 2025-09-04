Lo que sucede en las redes no se queda en las redes y este jugador lo entendió muy tarde, pues consideró oportuno criticar a su DT por elegir a otro antes que a él. Los mensajes llegaron a oídos de la directiva; esta le suspendió el sueldo y el empleo.

De un momento a otro se quedó sin capitanía y sin sueldo, y todo por hablar de más en sus redes sociales. Esta es la historia de Dani Rodríguez, jugador del Mallorca, que se colocó en el ojo del huracán tras criticar a su DT Jagoba Arrasate.

Pero iniciemos por dar contexto, Dani Rodríguez terminó muy molesto luego de quedar relegado al banquillo durante el choque ante Real Madrid y a través de su cuenta de Instagram lanzó duras críticas contra su DT.

Mallorca castigó a Dani Rodríguez por las críticas a su DT, Jagoba Arrasate

Luego de los mensajes de Dani Rodríguez contra su DT Jagoba Arrasate, Mallorca se pronunció y tomó medidas ejemplares: le retiró la capitanía y le suspendió el sueldo.

“Es una situación desagradable, no estamos contentos con este tipo de comunicado que ha hecho público. El entrenador decide, todos están a disposición y hay que respetar las decisiones. Me fastidia que sea Dani, que lleva muchos años, pero ha sucedido así y hay que tomar medidas en el asunto”, señaló Pablo Ortells, director de futbol del Mallorca.

“Por mi parte se debe solucionar cara a cara y no soy muy de hacer publicaciones, se debe hablar y si algún jugador tiene una consideración tratamos cualquier cosa. Creo que el club está por encima de todos, hay que pensar en el futuro cuando uno hace algo, cuando tengamos una solución la comunicaremos”, apuntó el directivo.

¿Qué dijo Dani Rodríguez que hizo enfurecer al Mallorca?

A través de su cuenta de Instagram, Dani Rodríguez escribió un comunicado en el que reprobó las decisiones de su DT Jagoba Arrasate, quien prefirió meter a Jan Virgili, de 19 años de edad, por encima de él, que lleva cerca de ocho años en la institución.

“Me duele que un jugador que acaba de llegar, con un solo entrenamiento, tenga la oportunidad de jugar por delante de compañeros que llevamos años defendiendo esta camiseta con sudor y entrega”, señaló el futbolista del Mallorca, en uno de los párrafos de su comunicado.