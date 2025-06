La Selección Mexicana de futbol enfrenta el sábado 14 de junio a República Dominicana en el inicio de la Copa Oro, partido que podría jugarse a puerta cerrada debido a protestas por cumpleaños de Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple años el sábado 14 de junio, mismo día en el que la Selección Mexicana jugará en la Copa Oro contra República Dominicana.

Selección Mexicana vs República Dominicana sería a puerta cerrada

Las protestas en la ciudad de Los Ángeles, sede del partido Selección Mexicana vs República Dominicana llevan varios días, en respuesta a las deportaciones que el gobierno de Estados Unidos ha realizado.

Esta situación afectaría el juego Selección Mexicana vs República Dominicana, ya que, de acuerdo a información del periodista David Faitelson, la Concacaf analiza jugar el partido a puerta cerrada.

“Se prevé que este sábado, en el cumpleaños del presidente Trump, haya manifestaciones masivas en todo Estados Unidos…“, escribió Faitelson en su cuenta de X.

El comentarista de Televisa apuntó que, “La Concacaf analiza, seriamente, celebrar el México-República Dominicana, a puerta cerrada en So Fi Stadium”.

Planean protesta masiva anti-Trump a nivel nacional

Aunque no hay una versión oficial de la Concacaf sobre si el partido Selección Mexicana vs República Dominicana se jugaría a puerta cerrada, sí hay información acerca de las protestas que provocarían esa decisión.

Hay una convocatoria masiva a nivel nacional en Estados Unidos, que pretende opacar un desfile militar programado en Washington el 14 de junio, fecha que coincide con el cumpleaños del presidente Donald Trump.

La Selección Mexicana guarda silencio sobre protestas en Los Ángeles

Cabe destacar que, al interior de la Selección Mexicana se han mantenido al margen de la situación que ocurre en la ciudad de Los Ángeles, y muestra de ello fue que DT Javier Aguirre, se negó a tocar el tema en conferencia de prensa.

“En este momento no puedo expresarme porque estamos en un tema deportivo, me hace falta información y no puedo manifestarme”, dijo el técnico de la Selección Mexicana sobre las protestas en Los Ángeles.

¿Cuándo juega México vs República Dominicana en Los Ángeles?

El partido de México vs República Dominicana por la fase de grupos de la Copa Oro 2025 será el sábado 14 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California en punto de las 20:15 horas, tiempo del centro de México.