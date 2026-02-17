El camino de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 continúa y el Tri estaría por cerrar tres partidos amistosos contra Australia, Ghana y Serbia.

México enfrentará este 25 de febrero a Islandia, pero la Federación Mexicana de Futbol estaría por anunciar más partidos amistosos para el representativo dirigido por Javier Aguirre.

¿Cuándo vuelve a jugar México? El Tri continúa su preparación rumbo al Mundial 2026 (MexSport via APG Noticias / MexSport via APG Noticias)

Los próximos rivales de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Las selecciones de Australia, Ghana y Serbia se sumarían a la lista de rivales de la Selección Mexicana de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.

Australia y Ghana también jugarán el Mundial 2026, mientras que Serbia se quedó en el camino en la complicada eliminatoria europea.

México debutará en el Mundial 2026 vs Sudáfrica el jueves 11 de junio, cita a la que llegaría al menos con al menos seis partidos más de preparación, tomando en cuenta el duelo ante Islandia el 25 de febrero.

¿Dónde jugaría la Selección Mexicana ante Australia, Ghana y Serbia?

Los partidos amistoso del Tricolor ante Australia, Ghana y Serbia se jugarían en México y Estados Unidos; dos de ellos en suelo azteca y el otro en el país vecino del norte.

El objetivo de jugar en México es que el Tricolor tenga menos traslados y se enfoque en la preparación para su debut en el Mundial 2026.

México vs Islandia (@TUDNMEX)

¿Cuál es el próximo partido amistoso de la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana se alista para enfrentar a Islandia en el Estadio La Corregidora de Querétaro.

México vs Islandia se jugará el miércoles 25 de febrero a las 20 horas, tiempo del centro de México.

Más tarde, en marzo, el Tri se medirá con Portugal en el Estadio Banorte, y ante Bélgica en el Soldier Field de Chicago.