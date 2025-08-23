Tras varios meses en los que se ha hablado del regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1, parece que Cadillac por fin hará el anuncio que tanto han esperado los fans del piloto mexicano.

La decisión no solo representaría un paso importante para Checo Pérez, también para Cadillac, que busca llegar con fuerza al mundo de la Fórmula 1 en 2026.

El movimiento no solo pondría de nuevo al tapatío en la parrilla, sino que también marcaría un nuevo capítulo en su carrera tras meses de incertidumbre.

Cadillac sorprende en la Fórmula 1 y tendría listo a Checo Pérez

Cadillac ha acelerado los tiempos y tendría todo listo para anunciar a Checo Pérez como parte de su alineación en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Según Motorsport, el acuerdo con Cadillac ya está cerrado y contempla una permanencia de dos a tres temporadas, una negociación en la que el propio Checo Pérez puso como condición fundamental tener la estabilidad suficiente para no comprometer su futuro inmediato.

El plan de la escudería estadounidense apunta al desarrollo pleno de cara a 2026, año en el que debutará con motor Ferrari.

La estrategia le permitirá al mexicano convertirse en pieza clave en la evolución del auto, aunque sin la presión inmediata de resultados en su primer año.

Otro punto relevante es que Cadillac ha planteado un trato equitativo entre sus dos pilotos, un aspecto que busca evitar tensiones como las que Pérez vivió en Red Bull.

Checo Pérez tiene pláticas para regresar a Fórmula 1 (MexSport via Firo Sportphoto)

¿Cuándo podría ser presentado Checo Pérez con Cadillac?

Motorsport adelantó que la presentación de Checo Pérez con Cadillac no se alargaría demasiado y podría concretarse incluso antes del Gran Premio de Italia.

El medio también apunta a que la fecha elegida podría ser en la misma semana del Gran Premio de Países Bajos, un escenario en el que Cadillac aprovecharía la atención del paddock para presentar a Checo Pérez.

Además del mexicano, Cadillac contempla a Valtteri Bottas como parte de su proyecto. El finlandés, hoy reserva en Mercedes, llegaría con una trayectoria sólida en la Fórmula 1 que aportaría experiencia y estabilidad a la naciente estructura.