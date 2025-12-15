A meses del Mundial 2026, Santiago Giménez atraviesa por graves problemas en el AC Milan. El delantero mexicano no ha logrado superar una lesión en el tobillo desde octubre pasado y la posibilidad de ser operado lo comienza a acechar.

¿Se pierde el Mundial 2026? La posible visita de Santiago Giménez al quirófano activó las alarmas en la Selección Mexicana, pues aún se desconoce el tiempo que podría estar fuera de las canchas.

En los últimos días una pregunta ronda en las mesas de debate del futbol y entre los fanáticos tricolores y del AC Milan: ¿qué pasa con Santiago Giménez?

El delantero mexicano no juega un partido desde octubre pasado y ha salido información sobre su lesión que explicaría el porqué de su prolongada ausencia.

¿Santiago Giménez será operado? Esto es lo qué sabemos

De acuerdo a información del comunicador Fabrizio Romano, el cuerpo técnico del AC Milan analiza que Santiago Giménez sea operado por los problemas en el tobillo que viene arrastrando desde octubre pasado.

“El delantero mexicano podría ser operado en breve tras haber estado de baja en las últimas semanas”, señaló la fuente mencionada sobre la situación actual de Santiago Giménez.

Giménez ha tenido una temporada muy complicada con el AC Milan, su baja de juego y la escasa cosecha de goles lo tienen en el ojo del huracán.

En el AC Milan le buscan reemplazo a Santiago Giménez

Los problemas en el tobillo de Santiago Giménez preocupan en el AC Milan, que ante el riesgo de que su lesión se siga prolongando, ya analizan reforzar su ofensiva en el mercado de transferencias invernal.

El AC Milan estaría en conversaciones con Niclas Füllkrug para contratarlo como su nuevo delantero.