Santiago Baños, presidente del América, señaló que Federico Viñas fue al primero que le ofrecieron disculpas por el error de que derivó en el castigo.

Siguen las reacciones tras la sanción que América recibió por cometer una alineación indebida en el duelo vs Atlas. Santiago Baños, presidente del club de Coapa, volvió a hablar con los medios de comunicación, ahora para MARCA Claro, donde reveló que Federico Viñas fue al primero que le ofrecieron una disculpa por lo ocurrido.

Baños señaló que Federico Viñas fue el primero al que la directiva de América le ofreció una disculpa, pues, sin querer, ha sido el gran protagonista de este bochornoso capítulo en la historia del equipo.

"A él (Federico Viñas) fue al primero que le ofrecimos una disculpa sincera, él entiende, sabe que situaciones como estas pueden llegar a pasar y ahí terminó el tema" Santiago Baños. Presidente América

Federico Viñas Jose Luis Melgarejo / Mexsport

América no apelará ante el TAS

Unas declaraciones del propio Baños comenzaron los rumores de que América podría apelar la decisión de la Comisión Disciplinaria ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS, por sus siglas en francés) para recuperar los tres puntos que perdieron ante Atlas en la mesa.

Sin embargo, el directivo azulcrema señaló que no lo harán, debido a que la sanción se generó de un error suyo, por lo que han decidido acatar el castigo y dejar este episodio en el olvido.

"No queremos sacar esto de contexto, al final del día esto se generó tras un error nuestro y preferimos tomar la decisión de no darle más vuelo a este asunto. Hay que aceptar la sanción, aunque no estemos de acuerdo con la magnitud del castigo" Santiago Baños. Presidente América

América buscará 'volver' al triunfo ante Pachuca

Después del incidente en su duelo ante Atlas, ahora el América se enfoca en su partido de la Jornada 8 del Guard1anes 2021 ante los Tuzos de Pachuca el próximo sábado en la cancha del Estadio Azteca.

El equipo de Santiago Solari no ha perdido en el Coloso de Santa Ursula, por lo que espera que el duelo ante los de Hidalgo no sea la excepción. Buscarán 'regresar' a la senda del triunfo para volver a intentar hacerse con el liderato del torneo, el cual tenían hasta antes de la sanción.

Se espera que para el partido, las Águilas ya puedan contar con Emmanuel Aguilera, Nicolás Benedetti y Leo Suárez.