San Luis vs FC Juárez juegan en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-1 en el Estadio Libertad Financiera. Conoce las posibles alineaciones del partido.

San Luis vs FC Juárez: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA

San Luis 1-1 FC Juárez es el pronóstico en el partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: San Luis 1-1 FC Juárez

San Luis vs FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido San Luis vs FC Juárez, en la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

San Luis

  • Portera: Valeria Zárate
  • Defensas: Karen Cano, Aurora Suárez, Carla García y Wendy Natis
  • Mediocampistas: Citlali Hernández, Viridiana López y Silvana Flores
  • Delanteras: Enyerliannys Higuera, Anette Vázquez y Kimberlin Galicia
Chivas venció al FC Juárez en la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA
Chivas venció al FC Juárez en la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

FC Juárez

  • Portera: Emily Alvarado
  • Defensas: Rocío Gálvez, Mariana Cadena, Mónica Rodríguez y Giselle Espinoza
  • Mediocampistas: Cinthya Peraza, Yunaira López y Ella Sánchez
  • Delanteras: Aisha Solórzano, Farlyn Caicedo y Laurynn Harvey

San Luis vs FC Juárez: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA

San Luis vs FC Juárez se enfrentan en la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 18 de octubre a las 17 horas por YouTube y Disney.

  • Partido: San Luis vs FC Juárez
  • Fase: Jornada 11 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026
  • Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Libertad Financiera
  • Transmisión: YouTube y Disney