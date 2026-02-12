La NFL regresa a México en 2026 y los San Francisco 49ers jugarían el partido en el Estadio Banorte.

Después de varios años de ausencia en México, la NFL regresará en 2026 con un partido que sería protagonizado por los San Francisco 49ers, uno de los equipos más populares en suelo azteca.

San Francisco 49ers es un equipo de la NFL popular en México

Previo al Super Bowl 2026, el Comisionado de la NFL, Roger Goodell, confirmó que este en este mismo año la liga más importante de futbol americano regresará a México con un partido de temporada regular.

A partir del anuncio, se ha especulado acerca de qué equipo jugaría en el regreso de la NFL a México.

Al respecto, el periodista especializado en la NFL, John Sutcliffe, compartió en sus redes sociales que los San Francisco 49ers serán los locales administrativos en el Estadio Banorte.

Rams vs 49ers: Día, hora y canal para ver el partido de la Semana 10 de la NFL (Frank Franklin / AP)

¿Cuál sería el rival de San Francisco 49ers en México?

Con rival aún por definir, los San Francisco 49ers jugarían en México, en la que será una agenda internacional cargada, pues también tienen programado un partido de la NFL en Australia.

Estos serían los posibles rivales de 49ers en México:

Arizona Cardinals

Los Ángeles Rams

Seattle Seahawks

Philadelphia Eagles

Washington Commanders

Denver Broncos

Las Vegas Raiders

Miami Dolphins

Minnesota Vikings

San Francisco 49ers jugarían por tercera vez en México

Sería la tercera vez que los San Francisco 49ers jueguen un partido de temporada regular de la NFL en México.