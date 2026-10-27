La historia de Nevada Pierre, el niño que se hizo viral por sus habilidades con el balón a una edad inusual, podría dar un giro significativo tras captar la atención de un club profesional de la MLS.

Después de la polémica que surgió en un torneo infantil de Florida por su destacada capacidad goleadora, Nevada Pierre volvió a convertirse en noticia por el interés que habría despertado en San Diego FC.

La posibilidad de incorporarse a una academia especializada abre un nuevo escenario para el desarrollo deportivo de Nevada Pierre, una de las promesas más comentadas en redes sociales.

San Diego contacta a los padres de Nevada Pierre para ofrecerle una beca. (CAPTURA)

Nevada Pierre generó polémica por marcar muchos goles

La noticia llega después de que el menor Nevada Pierre protagonizara una polémica en Winter Park, Florida, durante un partido de futbol infantil.

Su habilidad con el balón y su facilidad para marcar goles llamaron la atención en redes sociales, donde el caso generó un intenso debate sobre la formación deportiva de los niños y la manera en que deben desarrollar sus capacidades.

De acuerdo con la versión de la familia, Nevada Pierre fue apartado del encuentro y los organizadores pidieron que se retiraran debido a que anotaba demasiados goles y no compartía el balón con sus compañeros.

El pequeño habría marcado más de 10 tantos, pese a ser el jugador más joven entre los participantes.

San Diego FC busca impulsar el futuro de Nevada Pierre

El acercamiento de San Diego FC representa una nueva oportunidad para el pequeño Nevada Pierre, cuya historia ha despertado interés más allá de Florida.

La posibilidad de que Nevada Pierre se integre a una academia profesional abriría una puerta para que continúe desarrollando sus habilidades bajo una estructura de formación especializada.